Laine prekonal Gretzkého rekord, míľniky Foxa a Šesťorkina

New York 13. októbra (TASR) - Patrik Laine vytvoril nový rekord hokejovej NHL. Fínsky útočník Columbusu Blue Jackets skóroval proti Philadelphii Flyers (2:4) a bodoval aj vo ôsmom otváracom zápase sezóny od začiatku kariéry. Prekonal tým doterajší rekord súťaže, ktorý s počtom sedem držali Wayne Gretzky, Mats Sundin a Joe Sakic.



Pre 25-ročného Laineho, ktorý v poslednej minúte duelu znížil na 2:3, to bol 199. gól v 463. zápase v základnej časti.



Jubilejné 100. víťazstvo v kariére zaznamenal Igor Šesťorkin, čo dosiahol ako siedmy najrýchlejší spomedzi brankárov v histórii. Gólman New Yorku Rangers na to potreboval 159 zápasov, ligový rekord drží Bill Durnan, ktorý vychytal 100 víťazstiev za 139 zápasov.



Rangers vyhrali v Buffale 5:1, k čomu prispel jednou asistenciou Adam Fox. Bola to jeho 200. gólová nahrávka v 286. zápase v NHL, čím sa stal šiesty najrýchlejší obranca s týmto míľnikom. V klubovej histórii bol lepší len Brian Leetch (264).



V drese Sabres debutoval v profilige vo veku 18 rokov a 153 dní útočník Zach Benson, v klubovej histórii nastúpil ako mladší len Pierre Turgeon (18 rokov a 41 dní). V bránke Buffala sa predstavil 21-ročný Devon Levi, naposledy chytal za Sabres v otváracom zápase sezóny nováčik v roku 2005 (Ryan Miller).



Tréner New Jersey Lindy Ruff doviedol Devils k víťazstvu 4:3 nad Detroitom a už len jeden triumf potrebuje k tomu, aby na piatom mieste histórie vyrovnal zápis Ala Arboura (905 - v základnej časti aj v play off spolu).



Fínsky útočník Aleksander Barkov začal 11. sezónu v drese Floridy Panthers a vyrovnal tak klubový rekord Stephena Weissa. Finalisti minulej sezóny prehrali na ľade Minnesoty 0:2.