Laine sa vracia z asistenčného programu

Columbus 26. júla (TASR) - Fínsky hokejista Patrik Laine dostal zelenú k návratu do NHL. Krídelníka Columbusu v piatok prepustili z asistenčného programu NHL a NHLPA, ktorý je určený na liečbu mentálneho zdravia či závislosti od návykových látok.



Laine vstúpil do programu 28. januára po tom, ako sa u neho objavili komplikácie pri liečbe zlomeniny kľúčnej kosti. Zranenie utrpel 14. decembra 2023 v zápase s Torontom. Dôvodom vyhľadania odbornej pomoci mali byť duševné problémy.



Don Waddell, generálny manažér Blue Jackets, uviedol, že klub preskúma všetky možnosti ohľadne Laineho budúcnosti. Ten už predtým požiadal o výmenu do iného tímu. "Patrik dal jasne najavo, že si želá čerstvý štart na inom mieste," poznamenal podľa AP Waddell s tým, že Laine sa stále zotavuje po operácii v oblasti ramena. Fín má ešte dva roky platnú zmluvu, ktorá mu garantuje 8,7 milióna dolárov za sezónu.



Dvadsaťšesťročný krídelník odohral pre zranenie v minulej sezóne iba 18 zápasov, v ktorých nazbieral deväť bodov za šesť gólov a tri asistencie. Laineho si vybral v roku 2016 ako draftovú dvojku Winnipeg, najviac sa mu zatiaľ vydarila sezóna 2017/2018, keď v drese Jets nastrieľal 44 gólov a získal 70 bodov v 82 dueloch.