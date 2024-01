New York 28. januára (TASR) - Fínsky hokejový útočník Patrik Laine vstúpil do asistenčného programu hráčskej asociácie NHLPA. Dôvodom vyhľadania odbornej pomoci hráča Columbusu Blue Jackets sú jeho duševné problémy. Informovali o tom zámorské médiá s tým, že termín jeho návratu do tréningového procesu nie je známy.



"Patrik má našu plnú podporu. Najdôležitejšie v tejto chvíli je, aby sa mu polepšilo," uviedol generálny manažér Blue Jackets Jarmo Kekalainen. Laine chýba Columbusu už dlhší čas po tom, ako ho v polovici decembra zapísal na listinu zranených hráčov. V aktuálnej sezóne stihol odohrať iba 18 zápasov, v ktorých si pripísal deväť bodov za šesť gólov a tri asistencie.