Lainer odohral prvý zápas po vyliečení sa z rakoviny

Mönchengladbach 6. januára (TASR) - Rakúsky futbalista Stefan Lainer odohral svoj prvý zápas po vyliečení sa z rakoviny lymfatických uzlín. Obranca Borussie Mönchengladbach nastúpil v sobotu v prípravnom stretnutí proti holandskému tímu Go Ahead Eagles a pomohol jednou asistenciou k triumfu bundesligového mužstva 3:2.



Tridsaťjedenročný Lainer odohral 30 minút v zápase na 4x30 minút, ktorý bol pre tím testom pred pokračovaním nemeckej najvyššej súťaže. Mönchengladbach privíta o týždeň v nedeľu (14. januára) v 17. kole štvrtý VfB Stuttgart. Borussii patrí v tabuľke až 12. miesto.



Lainer pôsobí v Gladbachu od roku 2019 a má zmluvu do konca sezóny. Klub oznámil jeho ochorenie koncom júla s tým, že ide o rakovinu zistenú v ranom štádiu a bola liečiteľná liekmi. Rakúšan o mesiac neskôr zverejnil, že jeho cieľom je opäť hrať. Do tréningového procesu sa vrátil v druhej polovici novembra. Informovala o tom agentúra DPA.