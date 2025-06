Lainer sa vrátil do Salzburgu, podpísal zmluvu do roku 2027

Salzburg 8. júna (TASR) - Rakúsky futbalista Stefan Lainer sa po šiestich rokoch vrátil do tímu Red Bull Salzburg. Tridsaťdvaročný pravý obranca podpísal v klube zmluvu do júna 2027. V tejto sezóne pôsobil v Borussii Mönchengladbach



Rakúsky reprezentant sa pripojí k tímu v pondelok na začiatku prípravy pred MS klubov. Lainer prestúpil do Mönchengladbachu v roku 2019 za údajnú čiastku 12 miliónov eur. V poslednej sezóne však už nepatril medzi stabilných členov základnej zostavy nemeckého bundesligistu. Správa priniesla agentúra APA.