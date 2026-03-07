< sekcia Šport
Lajtman sedemnásty v rýchlostných pretekoch na 7,5 km
Autor TASR
Tesero 7. marca (TASR) - Slovenský parabiatlonista Alex Lajtman obsadil v sobotných rýchlostných pretekoch zrakovo znevýhodnených na ZPH 2026 poslednú, 17. priečku. Dvadsaťdvaročný pretekár s navádzačom Markom Havranom stratil na 7,5 kilometra dlhej trati 8:15,4 minúty na prvého Ukrajinca Oleksandra Kazika (20:01,9 min).
ZPH 2026 - parabiatlon
rýchlostné preteky zrakovo znevýhodnených na 7,5 km: 1. Oleksandr Kazik 20:01,9 min, 2. Iaroslav Rešetynskij +1:02,4 min, 3. Anatolij Kovalevskij (Všetci Ukr.) +1:06,1, ..., 17. Alex LAJTMAN (SR) +8:15,4
