Lajtmanovi chýbala už v nedeľu energia: Prichádzala únava
Dvadsaťdvaročný reprezentant Slovenska musel absolvovať oproti sobote o dve strelecké položky naviac, pozitívom bola lepšia úspešnosť streľby, najmä v úvodnej polovici pretekov.
Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 8. marca (TASR) - Jediný slovenský zástupca v parabiatlone Alex Lajtman má za sebou druhé vystúpenie na zimných paralympijských hrách 2026. Po kratšom sobotňajšom vystúpení, sa v nedeľu postavil na štart štvorpoložkových pretekov na 12,5 km. Z nádejného štartu prišla v neskoršej fáze pretekov únava a väčšia početnosť chýb, ktorá napokon rezultovala do 13. miesta.
Dvadsaťdvaročný reprezentant Slovenska musel absolvovať oproti sobote o dve strelecké položky naviac, pozitívom bola lepšia úspešnosť streľby, najmä v úvodnej polovici pretekov. „Určite to bolo trochu lepšie ako v sobotu, ale úplná spokojnosť tam určite nie je. Minimálne druhá polovica z bežeckej stránky už nebola dobrá, trochu ma fyzicky vypínalo v najťažšom kopci, ktorý máme hneď za strelnicou. Na prvej streľbe sme mali nulu, takže sme boli celkom dobre naladení, ale postupne ako prichádzala únava, tak aj sústredenosť na streľbe začala byť horšia a už to nešlo úplne podľa predstáv,“ vyjadril sa Lajtman po druhých pretekoch na ZPH 2026.
Koncovka napokon nedopadla pre Lajtmana podľa predstáv, tri chyby na záver mu zobrali nádej na lepšie umiestnenie a čas: „Po troch streľbách nám tréner hovoril, že ideme s niekým a dá sa to potiahnuť. Žiaľ, posledná položka, moja nesústredenosť a únava, nakopilo sa to. Z toho vznikli napokon tie chyby na poslednej položke.“
Navádzač Marko Havran však pochválil dobrú bežeckú pripravenosť svojho parťáka na ZPH 2026: „Z bežeckej stránky to bolo rozbehnuté lepšie. Dávali sme si pozor na to, aby sme to neprepálili. Samozrejme, 12,5 km je nevyspytateľných a je to dlhé. Keď sme už videli, že idú okolo nás a po tom, čo sa začalo diať na strelnici, tak sme si povedali, že už nemáme čo stratiť.“
Po víkendovom parabiatlonovom rozbehu teraz Lajtman odhodí na niekoľko dní pušku a od utorka sa bude koncentrovať výhradne na parabežecké lyžovanie. V rámci svojho bohatého programu štartov sa predstaví v šprinte. „Je to o niečom inom, je to čisto len o behu. Pôjde sa nám do toho trochu lepšie, keďže mňa veľakrát stresuje streľba, ktorá ma trochu aj brzdí. Z tohto pohľadu to bude rozhodne lepšie, ale čaká nás ešte jeden superšprint v biatlone. Snáď budeme ešte hrdo reprezentovať Slovensko aj v ďalších disciplínach,“ vyhlásil Lajtman.
/vyslaný redaktor TASR Michal Duchovič/
