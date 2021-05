Lakers bez Jamesa nezvládli v Portlande priamy súboj do play off

NBA - sumáre:



PHILADELPHIA 76ERS - NEW ORLEANS PELICANS 109:107 (32:21, 38:33, 18:37, 21:16)



najviac bodov: Embiid 37 (13 doskokov), T. Harris 17, Seth Curry 16 - Hayes 19, Lonzo Ball a Bledsoe po 18





CHICAGO BULLS - BOSTON CELTICS 121:99 (30:28, 30:18, 34:28, 27:25)



najviac bodov: C. White (7 trojok) a LaVine po 25, Vučevič 18 (14 doskokov, 10 asistencií) - K. Walker 33 (6 trojok), Fournier 17, Tatum a G. Williams po 9





CHARLOTTE HORNETS - ORLANDO MAGIC 122:112 (26:31, 34:31, 34:27, 28:23)



najviac bodov: Rozier 28, LaMelo Ball 27, Washington 23 - Bacon 26, Cole Anthony 22, Hampton 16





MIAMI HEAT - MINNESOTA TIMBERWOLVES 121:112 (28:32, 31:22, 30:24, 32:34)



najviac bodov: Herro 27 (6 trojok), Butler 25, Dragič 23 - Towns 27, Edwards 25, Russell 17





MILWAUKEE BUCKS - HOUSTON ROCKETS 141:133 (34:34, 30:29, 43:29, 34:31)



najviac bodov: B. Lopez 24, Middleton 23, Jrue Holiday 20 - K. Martin 26 (6 trojok), Olynyk 23 (12 doskokov), Brooks 19 (5 trojok)





DALLAS MAVERICKS - CLEVELAND CAVALIERS 110:90 (33:19, 29:18, 24:28, 24:25)



najviac bodov: Dončič 24, Hardaway 20, Richardson 18 - Sexton 27, Osman 22, Okoro 15





UTAH JAZZ - DENVER NUGGETS 127:120 (40:41, 29:32, 29:26, 29:21)



najviac bodov: Bojan Bogdanovič 48 (8 trojok), Clarkson 21, Gobert 14 - M. Porter 31, Jokič 24 (13 asistencií), Millsap 19





PHOENIX SUNS - NEW YORK KNICKS 128:105 (30:33, 26:30, 34:25, 38:17)



najviac bodov: Ayton 26 (15 doskokov), Crowder 18 (6 trojok), Paul 17 (11 asistencií) - Randle 24 (11 doskokov), Barrett 23 (5 trojok), Rose 17





SACRAMENTO KINGS - SAN ANTONIO SPURS 104:113 (21:25, 28:27, 32:26, 23:35)



najviac bodov: T. Davis 24, Hield (5 trojok) a Wright po 17 - DeRozan 25, D. Muray 22, K. Johnson a L. Walker po 16





PORTLAND TRAIL BLAZERS - LOS ANGELES LAKERS 106:101 (34:22, 25:33, 23:23, 24:23)



najviac bodov: Lillard 38 (5 trojok), McCollum 21, N. Powell 19 - A. Davis 36 (12 doskokov), Caruso 18, Caldwell-Pope 17



New York 8. mája (TASR) - Obhajcovia titulu v basketbalovej NBA Los Angeles Lakers prehrali v noci na sobotu dôležitý súboj na palubovke tabuľkového suseda Portlandu 101:106 a vypadli z priečok garantujúcich priamy postup do play Off. Lakers nemali k dispozícii LeBrona Jamesa a nestačilo im ani 36 bodov a 12 doskokov Anthonyho Davisa. Za víťazov nastrieľal Damian Lillard 38 bodov. "Žlto-fialoví" prehrali ôsmy z uplynulých desiatich duelov a týždeň pred koncom základnej časti im patrí siedma priečka, ktorá by aktuálne znamenala súboj v play in proti Golden State.Tréner obhajcu titulu Frank Vogel napriek prehre nepanikári.vyhlásil podľa TSN.Líder ligy Utah uspel v šlágri proti štvrtému tímu Západnej konferencie Denveru 127:120. Krídelník Bojan Bogdanovič zaznamenal kariérne maximum 48 bodov.Chorvátsky hráč dokonale zastúpil zraneného najlepšieho strelca tímu Donovana Mitchella. Premenil 16 z 23 pokusov z poľa, vrátane osobného rekordu ôsmich trojok.povedal Bogdanovič, ktorý Utahu minulý rok chýbal pre zranenie prsta vo vyraďovacej časti a Jazz nestačili v 1. kole práve na Denver.Nuggets po prehre opäť klesli v tabuľke o jeden duel za Los Angeles Clippers. Nikola Jokič predviedol opäť komplexný výkon, keď zaknihoval 24 bodov, 13 asistencií a 9 doskokov a len jeden doskok mu chýbal k triple double.vyzdvihol hráčov možného protivníka v 2. kole play off srbský pivot.Philadelphia zdolala tesne New Orleans 109:107 a drží si prvú priečku vo Východnej konferencii. Joel Embiid k tomu prispel najviac zásluhou 37 bodov a 13 doskokov a umocnil svoju kandidatúru na titul MVP základnej časti súťaže. Hostia nastúpili bez troch členov základnej zostavy, zranení sú Zion Williamson, Brandon Ingram i Steven Adams. Ich šanca na účasť vo vyraďovačke zásluhou toho klesla na minimum, na 11. priečke strácajú dva a pol zápasu na San Antonio, ktoré vyhralo v Sacramente.Na druhú pozíciu na východe sa posunulo Milwaukee, ktoré si poradilo s Houstonom. Aktuálne má identickú bilanciu ako Brooklyn a lepšie vzájomné zápasy. Boj o play off ešte nevzdalo Chicago, ktoré presvedčivo zdolalo Boston najmä zásluhou Nikolu Vučeviča. Čiernohorský pivot dosiahol triple double 18 bodov, 14 doskokov a 10 asistencií. Bulls strácajú na jedenástom mieste tri zápasy za Washingtonom. Celtics po prehre spadli na siedme miesto o jeden duel za Miami a podobne ako Lakers už nedržia istú pozíciu do play off.