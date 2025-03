Lakers budú bez LeBrona Jamesa, z hry ho vyradilo zranenie slabín

New York 11. marca (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers sa musia v najbližšom období zaobísť bez služieb LeBrona Jamesa. Štyridsaťročný americký krídelník nedohral víkendové stretnutie s Boston Celtics.



"Už som to zažil a viem, s akým druhom zranenia mám dočinenia. Nemám z toho veľké obavy. Budem to postupne vyhodnocovať a urobím všetky potrebné kroky na zotavenie," citovala agentúra AFP stanovisko Jamesa. K podobnému zraneniu prišlo už počas jeho prvej sezóny v Lakers, vtedy absentoval v 17 zápasoch a počas celého ročníka nebol jeho zdravotný stav stopercentný.



Podľa zámorských médií by mal niekoľko dní svojmu tímu chýbať, klub čaká na zhodnotenie závažnosti zranenia slabín. Lakers nemohli počítať pri prehre s Brooklynom Nets až so štyrmi hráčmi, okrem Jamesa nebol k dispozícii Jaxson Hayes, Dorian-Finney Smith a Rui Hačimura.