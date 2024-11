Lakers doma nezvládli duel s Denverom

NBA - sumáre:



Utah Jazz - New York Knicks 121:106 (28:28, 38:23, 21:27, 34:28)



najviac bodov: Markkanen 34, Sexton 25, Collins 20 (13 doskokov) - Anunoby 27, Brunson 23, Hart 17







Orlando Magic - Detroit Pistons 111:100 (33:21, 23:32, 32:26, 23:21)



najviac bodov: F. Wagner 30, M. Wagner 18, Black 11 - Ivey 19, Beasley 18, Sasser 13







Houston Rockets - Portland Trail Blazers 98:104 (21:26, 29:26, 21:21, 27:31)



najviac bodov: Šengün 22, Thompson 19, Smith 14 - Simons 25, Sharpe 24, Grant 22







Chicago Bulls - Memphis Grizzlies 131:142 (22:30, 38:34, 38:45, 33:33)



najviac bodov: LaVine 29, Vučevič 26, Buzelis 14 - Pippen 30 (10 asistencií), Wells 26, Jackson 23







Milwaukee Bucks - Charlotte Hornets 125:119 (28:28, 31:23, 37:34, 29:34)



najviac bodov: Antetokunmpo 32 (11 doskokov), Lillard 31, Trent 16 - Ball 50, Miller 32 (11 doskokov), Green 11







San Antonio Spurs - Golden State Warriors 104:94 (17:29, 21:21, 33:31, 33:13)



najviac bodov: Wembanyama 25, Barnes 22, Castle 19 - Wiggins 20, Curry 14, Jackson-Davis 12







Los Angeles Lakers - Denver Nuggets 102:127 (27:31, 36:26, 15:37, 24:33)



najviac bodov: Reaves 19, James 18, Davis 14 (10 doskokov) - Jokič 34 (13 doskokov), Porter 24 (11 doskokov), Braun 16







New York 23. novembra (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers opäť nenašli recept na hráčov Denveru Nuggets a prehrali s nimi v noci na nedeľu v NBA 102:127. Na tím okolo úradujúceho MVP ligy Nikolu Jokiča nestačili v 13. z uplynulých 14 duelov, srbský pivot viedol víťazov s 34 bodmi a 13 doskokmi. Vedúci tím Západnej konferencie Golden State Warriors prehral v San Antoniu 94:104.Nuggets dokázali vyradiť Lakers v play off v uplynulých dvoch sezónach, tentokrát súpera rozdrvili v druhom polčase 70:39. Jokičovi chýbali dve asistencie, aby si pripísal šiesty triple double v sérii. Nikto v drese Lakers sa nedostal ani na 20 bodov, najlepším strelcom tímu bol Austin Reaves s 19 bodmi.pochvaľoval si kouč Denveru Mike Malone podľa AFP.San Antonio prehrávalo ešte v tretej štvrtine o 17 bodov, no duel otočilo najmä zásluhou Victora Wembanyamu. Francúzsky pivot sa vrátil do zostavy po troch dueloch, ktoré vynechal pre problémy s kolenom a k 25 bodom pridal aj 9 asistencií, hoci jeho priemer sú tri.uviedol Wembanyama.Chicago videlo opäť po dlhých rokoch hviezdne predstavenie Scottyho Pippena. Nie však klubovej ikony Bulls, ktorá dlhé roky hrala po boku Michaela Jordana, ale jeho rovnomenného syna, ktorý si v drese Memphisu zlepšil kariérové maximum na 30 bodov a pridal aj 10 asistencií. Prispel tak k víťazstvu 142:131. Grizzlies predviedli výborný kolektívny výkon, Pippen bol iba jeden z ôsmich hráčov, ktorí sa dostali do dvojciferných čísiel.tešil sa po stretnutí Pippen podľa AP.