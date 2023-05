Lakers i Miami zvládli domáce zápasy, oba tímy vedú v sérii už 3:1

NBA - 2. kolo play off



semifinále Východnej konferencie - 4. zápas:



Miami Heat - New York Knicks 109:101 (31:30, 25:18, 34:33, 19:20)



najviac bodov: Butler 27 (10 asistencií), Adebayo 23 (13 doskokov), Strus 16 - Brunson 32 (11 asistencií), Barrett 24, Randle 20



/stav série: 3:1/







semifinále Západnej konferencie - 4. zápas:



Los Angeles Lakers - Golden State Warriors 104:101 (22:21, 27:31, 28:32, 27:17)



najviac bodov: James 27, Davis 23 (15 doskokov), Reaves 21 - Curry 31 (14 asistencií, 10 doskokov), Wiggins 17, Payton 15



/stav série: 3:1/

Washington 9. mája (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers sa v 2. kole play off zámorskej NBA ujali vedenia v sérii s obhajcom titulu Golden State 3:1. V treťom dueli semifinále Západnej konferencie vyhrali doma po dráme 104:101. Miami zdolalo v semifinále Východnej konferencie New York 109:101 a v sérii má rovnako náskok 3:1.Lakers otočili duel vo svoj prospech v záverečnej štvrtine, v ktorej sa Lonnie Walker blysol 15 bodmi. Streleckými lídrami domácich boli LeBron James s 27 bodmi a Anthony Davis s 23 bodmi a 15 doskokmi. V drese Golden State si Stephen Curry pripísal tretie triple-double v play off v kariére, keď nazbieral 31 bodov, 10 doskokov a 14 asistencií.Walker v úvode sezóny nastupoval v základnej zostave, no po zlom štarte tímu a po zmenách v kádri pred uzávierkou výmien vypadol zo štandardnej rotácie. V prvom dueli série nenastúpil ani na sekundu. V ďalších dvoch už dostal šancu a odvďačil sa deviatimi a dvanástimi bodmi. Teraz dal všetkých 15 bodov v záverečnej štvrtine." tešil sa po stretnutí Walker podľa AP. Golden State teraz budú musieť otočiť stav série z 1:3, raz v histórii sa im to už podarilo a to v roku 2016 vo finále konferencie proti Oklahome City.K triumfu Miami nad New Yorkom pomohli najvýraznejšie Jimmy Butler (27 bodov a 10 asistencií) a Bam Adebayo (23 bodov a 13 doskokov). Piaty zápas série je na programe v noci na štvrtok v newyorskej Madison Square Garden.Nasadený tím číslo osem východu je nečakane jediný krok od postupu do finále konferencie.pripomenul kouč Miami Erik Spoelstra. Knicks nemajú za sebou úspešné vystúpenie na Floride, v treťom zápase ani raz neviedli a vo štvrtom iba 33 sekúnd.snažil sa nájsť recept na výhru tréner Knicks Tom Thibodeau.