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Lakers majú tretiu prehru v sezóne, nestačili doma na Utah
Los Angeles Lakers - Utah 97:109.
Autor TASR
New York 19. novembra (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers nestačili v noci na štvrtok v NBA doma na Utah 97:109 a zaznamenali tretiu prehru v sezóne. Udržali si najlepšiu bilanciu v lige, no ako líder Západnej konferencie sa o ňu už delia s najlepším tímom východu Philadelphiou, ktorá zvíťazila v Orlande 121:116. Lakers nestačilo 29 bodov Luku Dončiča, triumf Jazz režíroval Keyonte George s 30 bodmi a 10 asistenciami.
NBA - výsledky:
Cleveland - Memphis 121:124, Indiana - Houston 104:119, Miami - Milwaukee 137:130, Orlando - Philadelphia 116:121, Brooklyn - Chicago 107:137, Toronto - Washington 99:103, Dallas - Golden State 116:94, New Orleans - Detroit 109:122, Oklahoma City - Atlanta 112:117, Denver - Boston 105:101, Los Angeles Lakers - Utah 97:109, Sacramento - Phoenix 107:128
NBA - výsledky:
Cleveland - Memphis 121:124, Indiana - Houston 104:119, Miami - Milwaukee 137:130, Orlando - Philadelphia 116:121, Brooklyn - Chicago 107:137, Toronto - Washington 99:103, Dallas - Golden State 116:94, New Orleans - Detroit 109:122, Oklahoma City - Atlanta 112:117, Denver - Boston 105:101, Los Angeles Lakers - Utah 97:109, Sacramento - Phoenix 107:128