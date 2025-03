Lakers návrat LeBrona nepomohol, doma prehrali vysoko s Chicagom

NBA - výsledky:



Indiana - Brooklyn 108:103,

Atlanta - Golden State 124:115,

New York - Washington 122:103,

Sacramento - Milwaukee 108:114,

Los Angeles Lakers - Chicago 115:146

New York 22. marca (TASR) - Basketbalistom Los Angeles Lakers nepomohol návrat LeBrona Jamesa do zostavy po dvoch týždňoch a prehrali v noci na nedeľu v NBA s Chicagom Bulls doma vysoko 115:146. Najlepším strelcom víťazov bol Coby White s 36 bodmi. Austrálsky krídelník Josh Giddey nebol ďaleko od veľmi vzácneho quadriple double, keď zaznamenal 17 asistencií, 15 bodov, 10 doskokov a 8 ziskov. Lakers nepomohlo 34 bodov Luku Dončiča, James zapísal 17 bodov.Hráči Golden State bez zraneného Stephena Curryho prehrali v Atlante 115:124. Naďalej však držia posledné priame postupové miesto do play off v Západnej konferencii o pol stretnutia pred Los Angeles Clippers. Atlanta je na 7. priečke na východe prvá pod čiarou, na Detroit stráca štyri a pol zápasu.