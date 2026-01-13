Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 13. január 2026
Lakers nepomohlo ani 42 bodov Dončiča, v Sacramente prehrali 112:124

Basketbalista Los Angeles Lakers Luka Dončič (77) v zápase NBA 12. januára 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
New York 13. januára (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers prehrali v zámorskej NBA tretí zápas za sebou. Na palubovke Sacramenta im nepomohlo ani 42 bodov v podaní Luku Dončiča a súperovi podľahli 112:124. V drese domácich nazbieral DeMar DeRozan 32 bodov a Russell Westbrook pridal proti svojmu bývalému klubu 22.

Indiana si ako posledný tím tabuľky Východnej konferencie nečakane doma poradila s Bostonom tesne 98:96. Pod tretie víťazstvo v sérii sa 21 bodmi podpísal Kamerunčan Pascal Siakam, ktorý premenil rozhodujúci kôš sedem sekúnd pred sirénou štvrtej štvrtiny. Hosťujúci Derrick White potom nepremenil v závere svoj trojkový pokus.



NBA - výsledky:

Cleveland - Utah 112:123, Indiana - Boston 98:96, Toronto - Philadelphia 102:115, Dallas - Brooklyn 113:105, Sacramento - LA Lakers 124:112, LA Clippers - Charlotte 117:109
