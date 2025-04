Lakers nestačili na Minnesotu. Redick: Nedokázali sme zareagovať

sumáre - 1. kolo play off NBA



štvrťfinále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/



prvé zápasy:



Indiana Pacers - Milwaukee Bucks 117:98 (33:25, 34:18, 26:33, 24:22)



Najviac bodov: Siakam 25, Turner 19, Nembhard 17 - Antetokounmpo 36 (12 doskokov), Green 15, Trent 14



/stav série 1:0/



New York Knicks - Detroit Pistons 123:112 (27:27, 30:28, 26:36, 40:21)



Najviac bodov: Brunson 34, Anunoby 23, Towns 23 (11 doskokov) - Harris 25, Cunningham 21, Beasley 20



/stav série: 1:0/



štvrťfinále Západnej konferencie



Denver Nuggets - Los Angeles Clippers 112:110 pp (27:35, 22:18, 23:22, 26:33 - 14:12)



Najviac bodov: Jokič 29 (12 asistencií), Gordon 25, Murray 21 - Harden 32, Leonard 22, Zubac 21 (13 doskokov)



/stav série: 1:0/



Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves 95:117 (28:21, 20:38, 30:35, 17:23)



Najviac bodov: Dončič 37, James 19, Reaves 16 - McDaniels 25, Reid 23, Edwards 22



/stav série: 0:1/

New York 20. apríla (TASR) - Basketbalisti Indiany Pacers zvíťazili v úvodnom zápase 1. kola play off zámorskej NBA nad Milwaukee Bucks 117:98. Vo štvrťfinálovej sérii Východnej konferencie sa tak ujali vedenia 1:0. Hosťom nepomohlo ani 36 bodov a 12 doskokov Giannisa Antetokounmpa. Výhodu domáceho prostredia využil aj New York, ktorý zdolal Detroit 123:112, Jalen Brunson zaznamenal 34 bodov.V Západnej konferencii zvíťazili hráči Denveru Nuggets nad Los Angeles Clippers 112:110 po predĺžení. Hostia sa dopustili až 20 strát, ich prehru neodvrátilo ani 32 bodov Jamesa Hardena.zhodnotil stručne tréner hostí Tyronn Lue podľa agentúry AP. Clippers premrhali 15-bodové vedenie v prvom polčase. Los Angeles Lakers podľahli doma Minnesote Timberwolves 95:117. Jaden McDaniels si v drese hostí pripísal na konto 25 bodov, Naz Reid pridal 23. Lakers nestačilo ani 37 bodov Slovinca Luku Dončiča.povedal JJ Redick po prehre pri svojom trénerskom debute v play-off.