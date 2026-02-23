< sekcia Šport
Lakers odhalili sochu bývalého trénera Rileyho: Čas ubehol rýchlo
Po kariére v Los Angeles zažil úspechy aj na lavičke New Yorku Knicks a Miami Heat.
Autor TASR
Los Angeles 23. februára (TASR) - Basketbalový klub zámorskej NBA Los Angeles Lakers odhalil pred svojou arénou sochu bývalého trénera Pata Rileyho. Osemdesiatročný Američan má svoju podobizeň vyobrazenú vedľa hviezd Kareema Abdul-Jabbara a Magica Johnsona, dvoch pilierov zostavy Lakers, s ktorými získal päť titulov a doviedol ich do siedmich finálových sérií za deväť rokov.
Pri prvom majstrovskom titule bol Riley asistentom Paula Westheada, no v roku 1981 ho bývalý majiteľ tímu povýšil na pozíciu hlavného kouča. „Čas ubehol veľmi rýchlo. Bol som požehnaný počas všetkého, čo som kedy dokázal,“ citovala Rileyho agentúra AP.
Po kariére v Los Angeles zažil úspechy aj na lavičke New Yorku Knicks a Miami Heat. V štruktúrach tímu z Floridy dodnes pracuje, keďže je prezidentom Heat. Je jediným mužom, ktorý v najlepšej basketbalovej lige sveta pôsobil ako hráč, hlavný tréner, asistent aj prezident tímu.
