Lakers po prehre s Memphisom pod čiarou postupu, James: Hráme na figu

Strážca Indiana Pacers T.J. McConnell (9) počas druhého polčasu zápasu basketbalovej NBA proti Atlante Hawks v Indianapolise, piatok 5. januára 2024. Foto: TASR/AP

NBA - sumáre:



Boston Celtics - Utah Jazz 126:97 (30:15, 41:25, 36:35, 19:22)



najviac bodov: Tatum 30, Porziňgis 19, Holiday 14 - Markkanen 17, Sexton 13, Collins 12 (11 doskokov)







Indiana Pacers - Atlanta Hawks 150:116 (38:24, 40:30, 39:29, 33:33)



najviac bodov: Turner 27, Mathurin 18, Brown 17 - D. Murray 30, Bogdanovič 16, Young 13







Brooklyn Nets - Oklahoma City Thunder 124:115 (39:21, 36:26, 26:32, 23:36)



najviac bodov: Claxton (13 doskokov) a Dinwiddie po 23, Thomas 19 - Gilgeous-Alexander 34, Jalen Williams 20, Holmgren 17







Cleveland Cavaliers - Washington Wizards 114:90 (36:26, 16:14, 32:19, 30:31)



najviac bodov: Mitchell 26, Niang 14, Allen 12 (12 doskokov) - Jones 16, Coulibaly 15, Avdija a Kispert po 13







Philadelphia 76ers - New York Knicks 92:128 (30:34, 25:41, 21:18, 16:35)



najviac bodov: Embiid 30 (10 doskokov), Maxey 27, Oubre 15 - Brunson 29, Grimes 19, Hartenstein 17







Houston Rockets - Minnesota Timberwolves 95:122 (24:32, 22:24, 26:28, 23:38)



najviac bodov: Jalen Green 20, Šengün 19, Smith 16 - Edwards 24, Towns 22, McDaniels 16







Chicago Bulls - Charlotte Hornets 104:91 (23:22, 24:19, 27:28, 30:22)



najviac bodov: White 22 (10 doskokov), DeRozan 17, LaVine 15 - Bridges 28, Rozier 15, Martin 13







New Orleans Pelicans - Los Angeles Clippers 95:111 (26:26, 15:30, 27:36, 27:19)



najviac bodov: Hawkins a Valančiunas (11 doskokov) po 13, Ingram, McCollum a Williamson po 12 - George 24, Leonard 19, Zubac 15







Dallas Mavericks - Portland Trail Blazers 139:103 (38:26, 24:27, 40:16, 37:34)



najviac bodov: Irving 24, Hardaway a Hardy po 19 - Grant 18, Henderson 17 (10 asistencií), Reath 16







Denver Nuggets - Orlando Magic 120:122 (37:28, 30:26, 31:41, 22:27)



najviac bodov: Jokič 29, Porter 22, J. Murray 20 - Banchero 32 (11 asistencií, 10 doskokov), Suggs 27, Anthony 23







Phoenix Suns - Miami Heat 113:97 (33:29, 29:26, 32:20, 19:22)



najviac bodov: Allen 31, Beal 25, Booker 20 (10 asistencií) - Adebayo 28 (11 doskokov), Love 20, Jaquez a Richardson po 10







Golden State Warriors - Detroit Pistons 113:109 (22:20, 28:26, 29:29, 34:34)



najviac bodov: Curry 26, Thompson 19, Šarič 17 - Cunningham 30, Knox 18, Burks a Duren (12 doskokov) po 13







Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies 113:127 (38:29, 21:29, 35:36, 19:33)



najviac bodov: James 32, Davis 31, Reaves 19 (12 asistencií) - Jackson 31, Smart 29, Bane 24 (13 asistencií)







Sacramento Kings - Toronto Raptors 135:130 (36:27, 41:30, 30:40, 28:33)



najviac bodov: Fox a Sabonis (15 doskokov a 11 asistencií) po 24, K. Murray 18 (12 doskokov) - Barnes a Quickley po 20, Schröder a Siakam po 18





New York 6. januára (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers prehrali v NBA v noci na sobotu doma s Memphisom 113:127. Pripísali si štvrtú prehru v sérii a klesli pod hranicu postupu do vyraďovacej časti. Obhajcovia titulu z Denveru deň po veľkom obrate na palubovke Golden State nezvládli ďalší tesný súboj a prehrali doma s Orlandom 120:122. Magic viedol Paolo Banchero, ktorý zaznamenal prvý triple double v kariére 32 bodov, 11 asistencií a 10 doskokov.Lakers za predchádzajúcich 12 mesiacov zdolali Memphis na domácej palubovke šesťkrát za sebou, vrátane troch duelov v 1. kole play off uplynulého ročníka, v ktorom svojho súpera prekvapujúco vyradili ako nasadená sedmička. Tentokrát však ťahali za kratší koniec aj vďaka tomu, že umožnili hráčom protivníka premeniť sezónne klubové maximum 23 trojok. Grizzlies pritom nemajú streľbu spoza oblúka ako svoju silnú zbraň, patrí im v tejto disciplíne posledné miesto v celej lige.sypal si podľa AP popol na hlavu James, ktorého tím neuspel v 10 z uplynulých 13 stretnutí.Najviac bodov dal za víťazov Jaren Jackson, pivot a obranný špecialista Memphisu dal netradične päť trojok a nazbieral 31 bodov, ďalší obranár Marcus Smart premenil prvýkrát v sezóne osem trojok a zapísal si 29 bodov. "Dlho sme tu nevyhrali a tento súper nás naposledy vyradil z play off. Nie sme momentálne v tabuľke tam, kde by sme chceli byť, takže pre nás je toto veľké víťazstvo. Musíme si to dobré z tohto duelu preniesť aj do ďalších," povedal líder Memphisu Ja Morant, autor 21 bodov. Grizzlies patrí až 13. miesto v Západnej konferencii s mankom 5 duelov na Golden State, ktoré drží poslednú priečku nad čiarou postupu do play in.Orlando prehrávalo v Denveri aj o 18 bodov, no Banchero riadil obrat, keď premenil aj kľúčové šestky 9,7 sekúnd pred koncom.tešil sa Banchero. Denver deň predtým zvíťazil zásluhou trojky s klaksónom Nikolu Jokiča, tentokrát mal šancu rozhodnúť záverečným pokusom Jamal Murray, no nedal.mávol rukou nad výsledkom Jokič.Najlepší tím ligy Boston nemal problémy s Utahom a zvíťazil 126:97. Na domácej palubovke zostáva naďalej bez prehry. Uspel aj líder Západnej konferencie, Minnesota vyhrala v Houstone 122:95 a upevnila si prvú priečku, keďže okrem Denveru prehrala aj Oklahoma City a to v Brooklyne 115:124. Nets ukončili sériu piatich prehier.Indiana rozstrieľala doma Atlantu 150:116, keď hráči Pacers zaznamenali 50 asistencií, čo je klubový rekord. O 18 z nich sa postaral Tyrese Haliburton. Grayson Allen vyrovnal klubový rekord Phoenixu, keď premenil prvýkrát v kariére deväť trojkových pokusov. Aj jeho zásluhou Suns zdolali Miami 113:97.