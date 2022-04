Lakers po šiestej prehre v sérii len s teoretickou šancou na play off

NBA - výsledky:



Boston - Washington 144:102, Milwaukee - Dallas 112:118, Los Angeles Lakers - Denver 118:129, Indiana - Detroit 117:121, Cleveland - Philadelphia 108:112, Orlando - New York 88:118, Houston - Minnesota 132:139, Oklahoma City - Phoenix 117:96, San Antonio - Portland 113:92, Toronto - Miami 109:114, Sacramento - Golden State 90:109, Los Angeles Clippers - New Orleans 119:100

New York 4. apríla (TASR) - Basketbalisti Phoenixu prehrali v NBA druhý zápas za sebou. Hráči už istého víťaza základnej časti podľahli Oklahome City 96:117.Streleckým ťahúňom Thunder bol Francúz Olivier Sarr, ktorý zaznamenal 24 bodov a vytvoril si kariérne maximum. Jeho srbský spoluhráč Aleksej Pokuševski sa radoval z prvého triple double v súťaži, keď k 17 bodom pridal 12 asistencií a 10 doskokov.Už iba teoretickú šancu na postup do play off majú basketbalisti Los Angeles Lakers po domácej prehre 118:129 s Denverom, ktorá bola už ich šiesta v sérii. Kalifornskému tímu opäť chýbal jeho líder LeBron James, tentoraz pre zranenie členka.