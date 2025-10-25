< sekcia Šport
Lakers s prvým víťazstvom v sezóne, triumf režíroval Dončič
Prvý tohtosezónny triumf režíroval najmä Slovinec Luka Dončič, autor 49 bodov, 11 doskokov a 8 asistencií.
Autor TASR
New York 25. októbra (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili v noci na sobotu v zámorskej NBA nad Minnesotou Timberwolves 128:110. Prvý tohtosezónny triumf režíroval najmä Slovinec Luka Dončič, autor 49 bodov, 11 doskokov a 8 asistencií.
NBA - výsledky:
Toronto - Milwaukee 116:122, Orlando - Atlanta 107:111, Brooklyn - Cleveland 124:131, New York - Boston 105:95, Houston - Detroit 111:115, Memphis - Miami 114:146, New Orleans - San Antonio 116:120 pp, Dallas - Washington 107:117, LA Lakers - Minnesota 128:110, Portland - Golden State 139:119, Sacramento - Utah 105:104, LA Clippers - Phoenix 129:102
