Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 25. október 2025Meniny má Aurel
< sekcia Šport

Lakers s prvým víťazstvom v sezóne, triumf režíroval Dončič

.
Útočník tímu Los Angeles Lakers Rui Hachimura (v strede) strieľa na rozohrávača tímu Minnesota Timberwolves Terrencea Shannona Jr. (1) a útočníka tímu Minnesota Timberwolves Juliusa Randlea (30) počas druhého polčasu basketbalového zápasu NBA v piatok 24. októbra 2025 v Los Angeles. Foto: TASR/AP

Prvý tohtosezónny triumf režíroval najmä Slovinec Luka Dončič, autor 49 bodov, 11 doskokov a 8 asistencií.

Autor TASR
New York 25. októbra (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili v noci na sobotu v zámorskej NBA nad Minnesotou Timberwolves 128:110. Prvý tohtosezónny triumf režíroval najmä Slovinec Luka Dončič, autor 49 bodov, 11 doskokov a 8 asistencií.



NBA - výsledky:

Toronto - Milwaukee 116:122, Orlando - Atlanta 107:111, Brooklyn - Cleveland 124:131, New York - Boston 105:95, Houston - Detroit 111:115, Memphis - Miami 114:146, New Orleans - San Antonio 116:120 pp, Dallas - Washington 107:117, LA Lakers - Minnesota 128:110, Portland - Golden State 139:119, Sacramento - Utah 105:104, LA Clippers - Phoenix 129:102
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Sneh v októbri? Môže byť na týchto miestach

KOPČOKOVÁ: V Gobi som čakala teplo, no bežala som v bunde a palčiakoch

Zomrel známy britský hudobník

ŠIPOŠ: Fico sa obáva prevratu, preto ho chceme pokojnou cestou urobiť