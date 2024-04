Lakers sa udržali v hre, nad Denverom zvíťazili 119:108

Play off NBA - 1. kolo:



štvrťfinále Východnej konferencie - 4. zápas:



Orlando - Cleveland 112:89



/stav série: 2:2/







3. zápas:



Miami - Boston 84:104



/stav série: 1:2/







štvrťfinále Západnej konferencie - 4. zápas:



Los Angeles Lakers - Denver 119:108



/stav série: 1:3/







3. zápas:



New Orleans - Oklahoma City 85:106



/stav série: 0:3/



New York 28. apríla (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers zabránili vyradeniu, keď v noci na nedeľu zvíťazili v štvrtom zápase 1. kola play off zámorskej NBA doma nad Denverom 119:108. Svojho súpera zdolali po 11 predchádzajúcich nezdaroch. Triumf režíroval LeBron James s 30 bodmi, Anthony Davis pridal 25 bodov a 23 doskokov. Nuggets nestačil ani triple double Nikolu Jokiča 33 bodov, 14 doskokov a 14 asistencií.Krok od postupu je najlepší tím západu po základnej časti Oklahoma City, po víťazstve v New Orleanse 106:85 vedie 3:0 na zápasy. Suverén základnej časti Boston si v Miami zobral späť výhodu domáceho prostredia, po hladkom triumfe 104:84 vedie 2:1 na zápasy. V sérii medzi Orlandom a Clevelandom naďalej uspel vždy domáci tím, Magic tentokrát zdolali súpera 112:89.