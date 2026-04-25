James strhol Lakers k ďalšiemu úspechu, Tatum je po zranení vo forme
Boston sa ujal vedenia 2:1 v sérii s Philadelphiou, na palubovke súpera zvíťazili Celtics 108:100.
New York 25. apríla (TASR) - Basketbalistov Los Angeles Lakers delí jedno víťazstvo od postupu do semifinále Západnej konferencie zámorskej NBA. Na palubovke Houstonu Rockets uspeli po výsledku 112:108 po predĺžení a v sérii hranej na štyri víťazné duely vedú už 3:0 na zápasy. Hostí potiahol za ďalším úspechom vo „vyraďovačke“ nestarnúci LeBron James, 41-ročný krídelník zaznamenal 29 bodov a 13 doskokov.
James na seba prevzal zodpovednosť v kľúčových okamihoch stretnutia, najmä približne 13 sekúnd pred koncom riadnej hracej doby, keď sa postaral o vyrovnávajúcu trojku. Lakers sa zatiaľ výsledkovo darí bez absentujúcej dvojice Luka Dončič a Austin Reaves. „Každý musí urobiť niečo viac za tých, ktorí nie sú k dispozícii. Je to pre nás výzva, s ktorou sa snažíme popasovať. Zápas sa skončí až v momente, keď je nula na tabuli. Dokázali sme splniť náš plán v záverečných okamihoch stretnutia. Je to pre nás vybojované víťazstvo,“ prezradil James na pozápasovej tlačovej konferencii.
Boston sa ujal vedenia 2:1 v sérii s Philadelphiou, na palubovke súpera zvíťazili Celtics 108:100. Najlepšími strelcami hostí boli zhodne s 25 bodmi Jayson Tatum a Jaylen Brown. Spoločne potiahli tím najmä v záverečnej štvrtine, keď sa postarali o 19 z 29 tímových bodov v tejto časti. V čoraz lepšom svetle sa prezentuje 28-ročný Tatum, pre ktorého to bolo len 19. stretnutie od operácie achillovej šľachy: „Možno to tak nevyzerá, pretože už hrám, ale je to veľmi dlhý čas od toho, aby som robil to, čo mám rád. Je pre mňa víťazstvo, že môžem na seba navliecť dres a ísť s tímom. Vôbec nemyslím na to, čo sa odo mňa očakáva. Myslím len na to, že mám radosť a môžem byť so spoluhráčmi. Občas to v zápase nešlo podľa našich predstáv, ale zabojovali sme a uspeli sme. Chýbali mi takéto duely, užil som si to.“
San Antonio Spurs sa dokázalo vyrovnať s absenciou hviezdneho Victora Wembanyamu, v treťom meraní síl zdolalo Portland Trail Blazers 120:108 a tiež vedie v sérii 2:1 na zápasy. Zverenci Mitcha Johnsona mali pri úspechu piatich dvojciferných strelcov, najvýraznejšie napokon vynikol 33-bodový Stephon Castle.
NBA - 1. kolo play off /na 4 víťazné zápasy/
štvrťfinále Východnej konferencie:
Philadelphia 76ers - Boston Celtics 100:108 (24:29, 23:25, 27:25, 26:29)
najviac bodov: Maxey 31, George 18, Oubre 17 - Brown a Tatum po 25, Pritchard 15
/stav série: 1:2/
štvrťfinále Západnej konferencie:
Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs 108:120 (29:27, 36:32, 22:29, 21:32)
najviac bodov: Holiday 29, Henderson 21, Avdija 19 - Castle 33, Harper 27 (10 doskokov), Fox 18
/stav série: 1:2/
Houston Rockets - Los Angeles Lakers 108:112 pp (32:39, 20:24, 23:17, 26:21 - 7:11)
najviac bodov: Sengün 33 (16 doskokov), Thompson 26 (11 doskokov), Smith 24 - Le. James 29 (13 doskokov), Hačimura 22, Smart 21 (10 asistencií)
/stav série: 0:3/
