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Lakers triumfovali nad Charlotte 118:114 pp, Grimes zažiaril 47 bodmi
Zaznamenali deviaty triumf v rade a na čele tabuľky Západnej konferencie predbehli San Antonio, ktoré podľahlo Detroitu 93:105.
Autor TASR,aktualizované
New York 18. novembra (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili v dramatickom nočnom zápase zámorskej NBA nad Charlotte 118:114 po predĺžení. Zaznamenali deviaty triumf v rade a na čele tabuľky Západnej konferencie predbehli San Antonio, ktoré podľahlo Detroitu 93:105. V drese Lakers zažiaril Quentin Grimes, ktorý si pripísal kariérne maximum 47 bodov.
Hornets mali väčšinu stretnutia navrch a po troch štvrtinách viedli o 13 bodov, domáci však v záverečnej časti zabrali. Grimes predviedol svoj životný výkon a trojkou 1,7 sekundy pred koncom riadneho hracieho času si vynútil predĺženie. V zápase dal desať trojok, čím vyrovnal klubový rekord legendárneho Kobeho Bryanta. „Je to šialené. Kobe je jeden z mojich vzorov,“ vyhlásil Grimes priamo na palubovke. Luka Dončič pridal 36 bodov. Charlotte potiahol Brandon Miller s 28 bodmi, Naz Reid zaznamenal 23 bodov a 11 doskokov.
San Antonio prišlo o 12-zápasovú víťaznú sériu a prvýkrát v sezóne nedosiahlo hranicu 100 bodov. Detroit viedol Cade Cunningham s 27 bodmi, Daniss Jenkins pridal 25. „Každý zo seba musel vydať maximum. Mám rád hráčov v tomto tíme, bojujeme spoločne každý deň. Milujeme basketbal a všetci do toho vkladáme odhodlanie, vďaka ktorému sme si vybojovali cestu až sem,“ uviedol Cunningham podľa agentúry AFP. Spurs nestačilo ani double-double (25 bodov, 18 doskokov) Victora Wembanyamu a 20 bodov Dylana Harpera, ktorý navyše v závere stretnutia utrpel zranenie dolnej časti nohy.
Obhajca titulu New York zdolal Toronto 111:102, Jalen Brunson prispel k triumfu Knicks 31 bodmi. Minnesota zvíťazila nad Portlandom tesne 106:105, tri sekundy pred koncom hry o tom rozhodol Jaden McDaniels.
Hornets mali väčšinu stretnutia navrch a po troch štvrtinách viedli o 13 bodov, domáci však v záverečnej časti zabrali. Grimes predviedol svoj životný výkon a trojkou 1,7 sekundy pred koncom riadneho hracieho času si vynútil predĺženie. V zápase dal desať trojok, čím vyrovnal klubový rekord legendárneho Kobeho Bryanta. „Je to šialené. Kobe je jeden z mojich vzorov,“ vyhlásil Grimes priamo na palubovke. Luka Dončič pridal 36 bodov. Charlotte potiahol Brandon Miller s 28 bodmi, Naz Reid zaznamenal 23 bodov a 11 doskokov.
San Antonio prišlo o 12-zápasovú víťaznú sériu a prvýkrát v sezóne nedosiahlo hranicu 100 bodov. Detroit viedol Cade Cunningham s 27 bodmi, Daniss Jenkins pridal 25. „Každý zo seba musel vydať maximum. Mám rád hráčov v tomto tíme, bojujeme spoločne každý deň. Milujeme basketbal a všetci do toho vkladáme odhodlanie, vďaka ktorému sme si vybojovali cestu až sem,“ uviedol Cunningham podľa agentúry AFP. Spurs nestačilo ani double-double (25 bodov, 18 doskokov) Victora Wembanyamu a 20 bodov Dylana Harpera, ktorý navyše v závere stretnutia utrpel zranenie dolnej časti nohy.
Obhajca titulu New York zdolal Toronto 111:102, Jalen Brunson prispel k triumfu Knicks 31 bodmi. Minnesota zvíťazila nad Portlandom tesne 106:105, tri sekundy pred koncom hry o tom rozhodol Jaden McDaniels.
NBA - sumáre:
Toronto Raptors - New York Knicks 102:111 (29:23, 21:31, 33:26, 19:31)
Najviac bodov: Walter 25, Barrett 22, Barnes 20 - Brunson 31, Bridges 17, Towns 16 (16 doskokov), Anunoby 16
Minnesota Timberwolves - Portland Trail Blazers 106:105 (29:17, 20:31, 30:31, 27:26)
Najviac bodov: Dosunmu 30, McDaniels 22, La. Ball 18 - Lillard 25, Holiday 23, Clingan 12 (12 doskokov)
San Antonio Spurs - Detroit Pistons 93:105 (33:26, 21:29, 18:23, 21:27)
Najviac bodov: Wembanyama 25 (18 doskokov), Harper 20, Champagnie 14 - Cunningham 27, Jenkins 25, Thompson 14 (12 asistencií)
Los Angeles Clippers - Utah Jazz 107:132 (29:35, 33:23, 24:30, 21:44)
Najviac bodov: Lopez 23, Garland a Hačimura 20 - Sensabaugh 40 (11 doskokov), George 30 (11 asistencií), Bamba 15 (10 doskokov)
Los Angeles Lakers - Charlotte Hornets 118:114 pp (30:34, 29:32, 22:28, 30:17 - 7:3)
Najviac bodov: Grimes 47, Dončič 36, Sexton 10 - Miller 28, Reid 23 (11 doskokov), White 19
Toronto Raptors - New York Knicks 102:111 (29:23, 21:31, 33:26, 19:31)
Najviac bodov: Walter 25, Barrett 22, Barnes 20 - Brunson 31, Bridges 17, Towns 16 (16 doskokov), Anunoby 16
Minnesota Timberwolves - Portland Trail Blazers 106:105 (29:17, 20:31, 30:31, 27:26)
Najviac bodov: Dosunmu 30, McDaniels 22, La. Ball 18 - Lillard 25, Holiday 23, Clingan 12 (12 doskokov)
San Antonio Spurs - Detroit Pistons 93:105 (33:26, 21:29, 18:23, 21:27)
Najviac bodov: Wembanyama 25 (18 doskokov), Harper 20, Champagnie 14 - Cunningham 27, Jenkins 25, Thompson 14 (12 asistencií)
Los Angeles Clippers - Utah Jazz 107:132 (29:35, 33:23, 24:30, 21:44)
Najviac bodov: Lopez 23, Garland a Hačimura 20 - Sensabaugh 40 (11 doskokov), George 30 (11 asistencií), Bamba 15 (10 doskokov)
Los Angeles Lakers - Charlotte Hornets 118:114 pp (30:34, 29:32, 22:28, 30:17 - 7:3)
Najviac bodov: Grimes 47, Dončič 36, Sexton 10 - Miller 28, Reid 23 (11 doskokov), White 19