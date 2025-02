Lakers udržali v závere vedenie a zdolali Golden State 120:112

výsledky:



LA Clippers - Indiana 112:119, LA Lakers - Golden State 120:112, Portland - Sacramento 108:102, Denver - Orlando 112:90, Minnesota - Houston 127:114, Boston - Dallas 120:127

New York 7. februára (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers vyhrali v noci na piatok v zápase zámorskej NBA nad Golden State Warriors 120:112. Domáci prišli v závere o značnú časť svojho 26-bodového náskoku, ale nakoniec víťazstvo ustrážili.Lakers potiahol LeBron James s double double za 42 bodov a 17 asistencií. Jeho spoluhráč Austin Reaves si pripísal 23 bodov, Gabe Vincent zas premenil päť trojok a ich tím vyhral desiaty z posledných 12 duelov. Do hry zatiaľ nezasiahol Slovinec Luka Dončič, ktorý by si mal odbiť premiéru v novom tíme v noci na utorok proti Utahu.