< sekcia Šport
Lakers uspeli na palubovke Phoenixu, Pelicans s druhou výhrou vonku
Tabuľkovo najhoršie postavený tím Západnej konferencie New Orleans Pelicans zaznamenal len druhú vonkajšiu výhru v aktuálnom ročníku, nad Chicagom Bulls triumfoval 114:104.
Autor TASR
New York 15. decembra (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili v nočnom stretnutí zámorskej NBA na palubovke Phoenixu Suns 116:114. Hostí potiahol najvýraznejším spôsobom k 18. tohtosezónnemu úspechu slovinský rozohrávač Luka Dončič, autor 29 bodov, troch doskokov a šiestich asistencií.
Tabuľkovo najhoršie postavený tím Západnej konferencie New Orleans Pelicans zaznamenal len druhú vonkajšiu výhru v aktuálnom ročníku, nad Chicagom Bulls triumfoval 114:104. K úspechu pomohol 18 bodmi navrátilec do zostavy Zion Williamson.
NBA - výsledky:
Indiana - Washington 89:108,
Cleveland - Charlotte 111:119 pp,
Atlanta - Philadelphia 120:117,
Brooklyn - Milwaukee 127:82,
Chicago - New Orleans 104:114,
Minnesota - Sacramento 117:103,
Phoenix - LA Lakers 114:116,
Portland - Golden State 136:131
Tabuľkovo najhoršie postavený tím Západnej konferencie New Orleans Pelicans zaznamenal len druhú vonkajšiu výhru v aktuálnom ročníku, nad Chicagom Bulls triumfoval 114:104. K úspechu pomohol 18 bodmi navrátilec do zostavy Zion Williamson.
NBA - výsledky:
Indiana - Washington 89:108,
Cleveland - Charlotte 111:119 pp,
Atlanta - Philadelphia 120:117,
Brooklyn - Milwaukee 127:82,
Chicago - New Orleans 104:114,
Minnesota - Sacramento 117:103,
Phoenix - LA Lakers 114:116,
Portland - Golden State 136:131