Lakers uspeli v prvom dueli na palubovke Golden State

play off NBA - 2. kolo



semifinále Východnej konferencie - 2. zápas:



New York - Miami 111:105



/stav série: 1:1/







semifinále Západnej konferencie - 7. zápas:



Golden State - LA Lakers 112:117



/stav série: 0:1/

New York 3. mája (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers triumfovali v prvom zápase 2. kola play off NBA na palubovke obhajcu Golden State Warriors 117:112. Anthony Davis k tomu prispel 30 bodmi a 23 doskokmi, LeBron James pridal 22 bodov a 11 doskokov. New York Knicks vyrovnali stav semifinálovej série Východnej konferencie s Miami na 1:1, keď doma vyhrali druhý zápas 111:105.Jordan Poole mohol v závere zariadiť pre Golden State vyrovnanie, no necelých desať sekúnd pred klaksónom nepremenil trojkový pokus a Lakers potom ešte potvrdili víťazstvo. Domácim Warriors nepomohlo ani 27 bodov v podaní Stephena Curryho, Klay Thompson mal na konte 25. Aj druhý duel, v noci na piatok, odohrajú oba tímy na pôde Golden State.Knicks využili absenciu hviezdy Miami Jimmyho Butlera a vyrovnali sériu na 1:1. Butler nemohol nastúpiť pre problémy s členkom, pri jeho neúčasti bolo maximom na strane hostí 22 bodov od Caleba Martina. Za New York nastrieľal 30 bodov Jalen Brunson, po jednozápasovej pauze sa Julius Randle vrátil 25 bodmi, 12 doskokmi a ôsmimi asistenciami.