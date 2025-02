Lakers vyhrali na palubovke Knicks 128:112, James s triple double

výsledky:



Portland - Phoenix 127:108, New York - LA Lakers 112:128, San Antonio - Miami 103:105, Houston - Brooklyn 98:110, Minnesota - Washington 103:105, Oklahoma - Sacramento 144:110, Charlotte - Denver 104:107, Indiana - Atlanta 132:127, Utah - Orlando 113:99

New York 2. februára (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers vyhrali v noci na nedeľu v zápase zámorskej NBA na palubovke New Yorku Knicks 128:112. Hviezdny LeBron James ich potiahol s triple double za 33 bodov, 12 asistencií a 11 doskokov.Pre Jamesa to bolo desiate triple double v jeho obľúbenej hale, kde má priemer 28 bodov na zápas. Navyše sa stal siedmy hráč v histórii ligy, ktorý strelil 2500 trojok. Jeho spoluhráč Austin Reaves pridal 27 bodov, Rui Hachimura ďalších 21.