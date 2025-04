Lakers vyhrali na palubovke Oklahomy 126:99, Dončič s 30 bodmi

NBA - výsledky:



Charlotte - Chicago 117:131, Brooklyn - Toronto 109:120, Oklahoma City - Los Angeles Lakers 99:126, Atlanta - Utah 147:134, Boston - Washington 124:90, Cleveland - Sacramento 113:120, Portland - San Antonio 120:109, New York - Phoenix 112:98, Denver - Indiana 120:125, Golden State - Houston 96:106, New Orleans - Milwaukee 107:111

New York 7. apríla (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili v noci na pondelok v zámorskej NBA na palubovke najlepšieho tímu súťaže Oklahoma City Thunder 126:99. Hostí potiahol k triumfu 30 bodmi Slovinec Luka Dončič.Lakers rozhodli už prakticky v prvom polčase, keď viedli o 22 bodov. Vďaka tomuto víťazstvu sa priblížili k zabezpečeniu si miesta v play off. Mužstvo JJ Redicka zaznamenalo v stretnutí 22 úspešných trojbodových pokusov, pričom Dončič dal päť z nich. Austin Reaves sa na 20 bodoch podieľal štyrmi trojkami, LeBron James pridal 19 bodov. Shai Gilgeous-Alexander viedol Oklahomu City s 26 bodmi.Golden State prehrali po piatich dueloch, keď nestačili na Houston Rockets 96:106. Cleveland nevyužil šancu na zaistenie si prvého miesta vo Východnej konferencii po domácej prehre 113:120 so Sacramentom. Kings potiahol 37 bodmi Zach LaVine, DeMar DeRozan pridal 28 a Domantas Sabonis mal 27.Denver neuspel štvrtýkrát za sebou, keď podľahol Indiane 120:125. Nuggets nestačilo ani triple double Nikolu Jokiča. Srbský pivot zaznamenal 41 bodov, 15 doskokov a 13 asistencií.