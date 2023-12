Lakers vyradili Phoenix z Pohára, domácich potiahol v závere James

NBA - výsledky:



LA Lakers - Phoenix 106:103, Milwaukee - New York 146:122

New York 6. decembra (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers vyhrali v noci na stredu v zámorskej NBA nad Phoenixom Suns 106:103. Hviezdny LeBron James získal 31 bodov, z toho pätnásť v záverečnej štvrtine, ktorú domáci vyhrali o dva body. Tento zápas bol zároveň prvým kolom vyraďovacej časti Pohára NBA a Lakers postúpili do semifinále.Triumf a ďalšiu fázu si zaistilo aj Milwaukee proti New Yorku, keď vyhralo 146:122. Za domácich si pripísal double double s 35 bodmi a desiatimi asistenciami Grék Giannis Antetokounmpo. Jeho tím dosiahol najvyšší počet bodov v tejto sezóne a úspešnosť trojok (60,4 percenta).