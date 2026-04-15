Streda 15. apríl 2026
Lakers začnú osemfinále play off bez zranených Dončiča a Reavesa

Luka Dončić. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Los Angeles 15. apríla (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers začnú osemfinálovú sériu play off zámorskej NBA bez zranených Luku Dončiča a Austina Reavesa. Tréner Lakers JJ Redick zatiaľ neurčil definitívnu dĺžku ich absencie. Oboch hráčov trápi svalové zranenie zo zápasu proti Oklahome z noci na piatok 3. apríla.

Lakers tak odštartujú púť v play off proti Houstonu Rockets bez dvoch najlepších strelcov. Prvý zápas je na programe v noci na nedeľu. „Tento týždeň pre vás nebudem mať žiadne nové informácie. Sú mimo hry na neurčito,“ citovala agentúra AP trénera JJ Redicka.

Slovinský rozohrávač Dončič by sa mal v piatok vrátiť do Los Angeles. Minulý týždeň totiž podľa AP vycestoval do Španielska, kde liečil zadný stehenný sval na ľavej nohe. Reaves bol údajne v utorok na palubovke, avšak až po tréningu Lakers. Obe zranenia sa liečia v niektorých prípadoch aj mesiac, no klub zatiaľ pred play off nezverejnil žiadne oficiálne informácie.

Lakers odohrali bez opôr 5 duelov s bilanciou 3-2 a vybojovali si štart play off na domácej palubovke.
Neprehliadnite

VOĽBY V MAĎARSKU s veľkým náskokom vyhrala opozičná strana TISZA

VACHULOVÁ: Neliečený tlak krvi ohrozuje zdravie srdca, ale aj erekciu

Pellegrini verí, že vzťahy SR a Maďarska si udržia vysokú úroveň

Fico: Som pripravený na spoluprácu s novým maďarským premiérom