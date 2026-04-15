< sekcia Šport
Lakers začnú osemfinále play off bez zranených Dončiča a Reavesa
Oboch hráčov trápi svalové zranenie.
Autor TASR
Los Angeles 15. apríla (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers začnú osemfinálovú sériu play off zámorskej NBA bez zranených Luku Dončiča a Austina Reavesa. Tréner Lakers JJ Redick zatiaľ neurčil definitívnu dĺžku ich absencie. Oboch hráčov trápi svalové zranenie zo zápasu proti Oklahome z noci na piatok 3. apríla.
Lakers tak odštartujú púť v play off proti Houstonu Rockets bez dvoch najlepších strelcov. Prvý zápas je na programe v noci na nedeľu. „Tento týždeň pre vás nebudem mať žiadne nové informácie. Sú mimo hry na neurčito,“ citovala agentúra AP trénera JJ Redicka.
Slovinský rozohrávač Dončič by sa mal v piatok vrátiť do Los Angeles. Minulý týždeň totiž podľa AP vycestoval do Španielska, kde liečil zadný stehenný sval na ľavej nohe. Reaves bol údajne v utorok na palubovke, avšak až po tréningu Lakers. Obe zranenia sa liečia v niektorých prípadoch aj mesiac, no klub zatiaľ pred play off nezverejnil žiadne oficiálne informácie.
Lakers odohrali bez opôr 5 duelov s bilanciou 3-2 a vybojovali si štart play off na domácej palubovke.
