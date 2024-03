Lakers zdolali Atlantu, Russell vyrovnal klubový rekord v počte trojok

NBA - výsledky:



Indiana - Cleveland 103:108, Boston - Detroit 119:94, Philadelphia - Miami 98:91, Chicago - Portland 110:107, Utah - Minnesota 104:114, Golden State - New York 112:119, Sacramento - Memphis 121:111 pp, LA Lakers - Atlanta 136:105

New York 19. marca (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili v noci na utorok v zápase zámorskej NBA nad Atlantou Hawks 136:105. Hviezdny LeBron James mal double double s 25 bodmi a 10 asistenciami. Jeho spoluhráč D'Angelo Russell nazbieral 27 bodov a vyrovnal klubový rekord v počte trojok v priebehu jednej sezóny. Na konte ich má momentálne 183, tak ako Nick Van Exel v sezóne 1994/95.Vedúci tím ligy Boston Celtics, ktorý už má istý postup do play off, si pripísal ďalší triumf – s Detroitom si poradil 119:94. Domácich bodovo potiahol Jaylen Brown s 31 bodmi, ktoré nazbieral počas troch štvrtín. Jeho spoluhráč Derrick White zaznamenal prvé triple double v sezóne s 22 bodmi, 10 doskokmi a rovnakým počtom asistencií.