Lakers zdolali Memphis 120:114, lídrami Dončič a James
Autor TASR
New York 5. januára (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers vyhrali v noci na pondelok v zámorskej NBA nad Memphis Grizlies 120:114. Domácich potiahli za víťazstvom hviezdni Luka Dončič a LeBron James.
Dončič zariadil 36 bodov svojho tímu, o desať viac než veterán James. Ten však mal double double, keďže zaznamenal aj 10 asistencií. Jeho tím prehrával o 16 bodov, päť a pol minúty pred koncom to ešte bolo o bod, no Lakers nakoniec dokázali otočiť. Najproduktívnejším hráčom hostí bol 23-bodový Jaylen Wells.
NBA - výsledky:
Cleveland - Detroit 110:114, Orlando - Indiana 135:127, Brooklyn - Denver 127:115, Washington - Minnesota 115:141, Miami - New Orleans 125:106, Phoenix - Oklahoma 108:105, Sacramento - Milwaukee 98:115, LA Lakers - Memphis 120:114
