Lakers zdolali Phoenix 122:111,podarilo sa im to po skoro dvoch rokoch

výsledky - NBA:



LA Lakers - Phoenix 122:111, Utah - Portland 115:127, Chicago - Philadelphia 91:116, Memphis - Houston 130:125, Milwaukee - San Antonio 130:94, Minnesota - Atlanta 125:124, Dallas - Golden State 125:127, Miami - New York 127:120, Toronto - Indiana 114:118, Washington - Denver 104:118

New York 23. marca (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili v noci na štvrtok v zámorskej NBA nad Phoenixom 122:111. Dvadsaťsedem bodov si spomedzi domácich hráčov pripísal Anthony Davis a Lakers zdoalali Suns prvýkrát od mája 2021. Ťahúň hostí bol Devin Booker s 33 bodmi. Domáci zvíťazili aj napriek absencii hviezdneho LeBrona Jamesa, hosťom zas chýbali Kevin Durant a Deandre Ayton.Na palubovke hostí triumfovali hráči Golden State – Dallas zdolali tesne 127:125 a zvýšili svoje šance na priamy postup do play off. Najväčší počet bodov mal Jonathan Kuminga, ktorý ich získal dvadsaťdva. Jeho tím ukončil v predošlom stretnutí sériu jedenástich prehier na palubovkách súperov a prvýkrát od júna vyhral vonku viackrát za sebou. Za Dallas mal najviac bodov Luka Dončič (30), ktorý sa vrátil po piatich zápasoch. Tímu však stále chýba Kyrie Irving, ktorého trápi zranenie pravého chodidla.Milwaukee zvíťazilo nad San Antoniom vysoko 130:94 – tridsaťjeden bodov a 14 doskokov si v drese najlepšieho tímu v lige pripísal Giannis Antetokounmpo. Podarilo sa mu to v priebehu 24 minút, pričom záverečnú štvrtinu strávil na lavičke. Jeho tím dosiahol najvyšší triumf v tejto sezóne. Najproduktívnejší hráč Spurs bol Devin Vassell so 16 bodmi.