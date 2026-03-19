Lakers zvíťazili v Houstone 124:116, Dončič dal 40 bodov
Najlepším strelcom duelu bol Luka Dončič so 40 bodmi, 10 asistenciami a 9 doskokmi, LeBron James pridal 30 bodov.
Autor TASR
New York 19. marca (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili v noci na štvrtok v stretnutí popredných tímov Západnej konferencie NBA na palubovke Houstonu 124:116. Pripísali si siedmy triumf v sérii a na západe im patrí 3. miesto s mankom 10,5 duelu na lídra ligy Oklahomu City, Houston je o dva a pol duelu späť na 5. priečke. Najlepším strelcom duelu bol Luka Dončič so 40 bodmi, 10 asistenciami a 9 doskokmi, LeBron James pridal 30 bodov.
NBA - výsledky:
Boston - Golden State 120:99, Brooklyn - Oklahoma City 92:121, Indiana - Portland 119:127, Chicago - Toronto 109:139, Minnesota - Utah 147:111, New Orleans - Los Angeles Clippers 124:109, Dallas - Atlanta 120:135, Memphis - Denver 125:118, Houston - Los Angeles Lakers 116:124
