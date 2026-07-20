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Lalonde posilní v novej sezóne trénerský štáb Montrealu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Štyri sezóny pracoval aj ako asistent trénera Tampy Bay Lightning, ktorej v rokoch 2020 a 2021 pomohol k dvom triumfom v Stanleyho pohári.

Autor TASR
Montreal 20. júla (TASR) - Vedenie klubu zámorskej NHL Montreal Canadiens angažovalo Dereka Lalondea do svojho trénerského štábu. Päťdesiattriročný Američan rozšíril realizačný tím hlavného kouča Martina St. Louisa.

Lalonde pôsobil v uplynulej sezóne ako asistent Craiga Berubeho v Toronte Maple Leafs. Predtým viedol dva ročníky Detroit Red Wings, s ktorým dosiahol v 198 zápasoch základnej časti bilanciu 89 víťazstiev, 86 prehier a 23 neúspechov po predĺžení či samostatných nájazdoch. Ani raz však nepostúpil do play off.

Štyri sezóny pracoval aj ako asistent trénera Tampy Bay Lightning, ktorej v rokoch 2020 a 2021 pomohol k dvom triumfom v Stanleyho pohári. Montreal v zostave s Jurajom Slafkovským v uplynulom ročníku postúpil do finále Východnej konferencie, v ktorom prehral s neskorším víťazom súťaže Carolinou Hurricanes 1:4 na zápasy. Informoval o tom portál TSN.
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