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Lambertová bude v nasledujúcej sezóne hrať opäť za Olympiakos Pireus

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Na snímke zľava Bianca Fotaová (Rumunsko) a Kyra Lambertová (Slovensko) počas kvalifikačného zápasu na ME 2027 C-skupiny v basketbale žien Slovensko - Rumunsko v utorok 17. marca 2026 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Dvadsaťdeväťročná rozohrávačka si v uplynulom ročníku obliekala dres francúzskeho Montpellieru, kam prišla práve z gréckeho tímu.

Autor TASR
Pireus 18. júna (TASR) - Naturalizovaná slovenská reprezentantka Kyra Lambertová bude v nasledujúcej sezóne hrať opäť za Olympiakos Pireus. O prestupe informoval oficiálny web Slovenskej basketbalovej asociácie.

Dvadsaťdeväťročná rozohrávačka si v uplynulom ročníku obliekala dres francúzskeho Montpellieru, kam prišla práve z gréckeho tímu. V ňom v sezóne 2024/2025 zasiahla do 26 zápasov gréckej ligy a zahrala si aj v prestížnej Eurolige. S Olympiakosom získala majstrovský titul i trofej v Gréckom pohári.

Som veľmi nadšená, že sa vraciam do Olympiakosu. V mojom prvom účinkovaní v klube sme dosiahli veľa úspechov a dúfam, že sa nám podarí niečo podobné aj v nadchádzajúcej sezóne. Chcem našim fanúšikom povedať, že ich vášeň, energia a podpora v každom zápase sú veľmi dôležité. Atmosféra, ktorú vytvárajú, je špeciálna a budeme potrebovať rovnakú energiu počas celej sezóny. Nemôžem sa dočkať, kedy si opäť oblečiem červeno-biely dres,“ uviedla pre oficiálnu stránku klubu.
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