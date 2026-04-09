Lambiase, pretekový inžinier Verstappena, bude od roku 2028 v McLarene

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Viedeň 9. apríla (TASR) - Stratég Gianpiero Lambiase, ktorý pôsobí vo formule 1, sa pripojí od roku 2028 k McLarenu. Brit je momentálne súčasťou Red Bullu, kde zastáva pozíciu pretekového inžiniera Maxa Verstappena.

Lambiase bude v tradičnej stajni súčasťou tímu okolo šéfa Andreu Stellu, ktorý je v súčasnosti aj technickým riaditeľom. Cieľom je posilniť procesy počas pretekov vo fáze, keď sa kráľovná motoršportu stáva komplexnejšou a zároveň umožniť Stellovi väčší priestor na úlohu šéfa. Viac podrobností o Lambiasovej náplni práce zatiaľ držiteľ Pohára konštruktérov nezverejnil a nevyjadril sa ani Red Bull.

Štyridsaťpäťročný stratég je známy svojím blízkym vzťahom k Verstappenovi, s ktorým pracuje od príchodu pilota v roku 2016. Ten zvažuje, či bude jeho kariéra v F1 pokračovať v dôsledku nových technický zmien. S informáciou o zmene Lambiaseho pôsobiska prišla BBC na základe informácií od insajderov z oboch tímov, ktorí zostali v anonymite. Zároveň však dementovali dohady o tom, že príchod inžiniera je prípravou na Stellov odchod do Ferrari.
Neprehliadnite

OBRAZOM: Takto nasnímala Zem misia Artemis 2 pri prelete okolo Mesiaca

KOMENTÁR J. HRABKA: Pán poslanec

REXOVÁ: Chcem byť najlepšia, na pódiu a dosahovať najlepšie výsledky

PITEKOVÁ: Fekálna mikrobiálna transplantácia vyžaduje od darcu celibát