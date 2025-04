Lamoriello skončil na poste generálneho manažéra NY Islanders

New York 22. apríla (TASR) - Lou Lamoriello skončil po siedmich rokoch vo funkcii generálneho manažéra New Yorku Islanders. Vedenie klubu zámorskej hokejovej NHL s ním nepredĺžilo kontrakt. V ďalších dňoch budú „ostrovania“ pod vedením Johna Collinsa hľadať jeho nástupcu.



Osemdesiatdvaročný Lamoriello zastával post GM Islanders od leta 2018. Počas jeho pôsobenia na Long Islande dvakrát získal cenu pre najlepšieho generálneho manažéra sezóny (2020, 2021). Islanders sa počas tohto obdobia dostali do play off štyrikrát v šiestich sezónach. V skončenej základnej časti nazbierali 82 bodov a do vyraďovačky sa neprebojovali, od pozície Montrealu s druhou voľnou kartou vo Východnej konferencii ich delilo deväť bodov.



Lamoriello predtým v rokoch 1987-2015 pracoval v rovnakej funkcii v New Jersey, pričom s Devils trikrát získal Stanleyho pohár (1995, 2000, 2003). Počas dvoch krátkych období bol aj hlavný tréner „diablov“. V rokoch 2015-2018 pôsobil na poste GM Toronta Maple Leafs. Úspešný bol aj na medzinárodnej scéne, v roku 1996 doviedol ako generálny manažér USA k triumfu na Svetovom pohári. Od roku 2009 je člen Hokejovej siene slávy v Toronte, do ktorej sa dostal v kategórii budovateľov, pripomenula agentúra AP.