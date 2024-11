Lamoureux bude pre zranenie chýbať Utahu štyri až šesť týždňov

Salt Lake City 30. novembra (TASR) - Utah HC zo zámorskej hokejovej NHL sa bude musieť zaobísť štyri až šesť týždňov bez obrancu Maverica Lamoureuxa. Dvadsaťročný Kanaďan utrpel zranenie v hornej časti tela počas zápasu proti Montrealu Canadiens. Po zásahu pukom do ruky na chvíľu zamieril do šatní, no neskôr sa vrátil a duel dohral. Informoval o tom kanadský portál Sportsnet.



Lamoureuxa draftovala v roku 2022 z celkovej 29. pozície organizácia Arizona Coyotes, predchodca Utahu.