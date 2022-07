Lampaert na Tour de France vyhral časovku a má žltý dres, Sagan 140.

Na snímke fanúšikovia cyklistiky povzbudzujú na trati pred prvou etapou cyklistických pretekov Tour de France, časovkou jednotlivcov na 13 km so štartom a cieľom v dánskej Kodani 1. júla 2022. Foto: TASR/AP

výsledky 1. etapy (časovka na 13,2 km v Kodani):

1. Yves Lampaert (Belg./QuickStep-AlphaVinyl) +15:17 min

2. Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma) +5 s

3. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) +7

4. Filippo Ganna (Tal./Ineos Grenadiers) +10

5. Mathieu van der Poel (Hol./Alpecin-Deceuninck) +13

6. Mads Pedersen (Dán./Trek-Segafredo) +15

7. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) +16

8. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) +16

9. Bauke Mollema (Hol./Trek-Segafredo) +17

10. Dylan Teuns (Belg./Bahrajn-Victorious) +20

..., 140. Peter SAGAN (SR/TotalEnergies) +1:32 min



celkové poradie:



1. Lampaert 15:17 min

2. van Aert +5 s

3. Pogačar +7

4. Ganna +10

5. van der Poel +13

6. Pedersen +15

7. Vingegaard +16

8. Roglič +16

9. Mollema +17

10. Teuns +20

..., 140. SAGAN +1:32

Kodaň 1. júla (TASR) - Belgický cyklista Yves Lampaert zvíťazil v úvodnej etape 109. ročníka Tour de France a ako prvý si tento rok obliekol slávny žltý dres. Jazdec stajne QuickStep Alpha Vinyl zvládol najrýchlejšie mokrú časovku na 13,2 km v uliciach Kodane, keď preťal cieľ v čase 15:17 min. Slovák Peter Sagan v drese TotalEnergies obsadil 140. miesto so stratou 1:32 minúty.Druhý finišoval s tesným mankom päť sekúnd ďalší Belgičan Wout van Aert z Jumbo-Visma, ktorý si oblečie zelený dres, a tretí skončil najväčší favorit na celkový triumf Tadej Pogačar, keď stratil len sedem sekúnd. Slovinec v drese SAE Team Emirates si tak hneď v prvej etape spravil malý náskok na svojich najväčších konkurentov.Sagan vyrazil na trať v prvej polovici štartového poľa, v časovke nemal ambície preniknúť medzi najlepších, na klzkých cestách tak príliš neriskoval a do cieľa prišiel s mankom minútu a pol. Jeho výkon nakoniec stačil na 140. miesto. "," povedal Sagan pre RTVS."Grand Départ" sa mal uskutočniť v metropole Dánska už vlani, no po preložení EURO 2020 o rok v dôsledku pandémie sa ho severská krajina vzdala pre kolíziu termínov. Najslávnejšie cyklistické preteky sveta tak zavítali do mesta malej morskej víly až teraz. Piatková trasa sa krútila ulicami Kodane a okrem technickej trate s množstvom zákrut komplikoval cyklistom úvod trojtýždňového martýria aj dážď.Na ten doplatil v úvode jeden z favoritov časovky Švajčiar Stefan Bissegger z EF Education–EasyPost, ktorý až dvakrát skončil na zemi a prišiel o šancu zabojovať o triumf. Ako prvý stanovil čas na porovnanie medzi najlepšími Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), ktorý preťal cieľ za 15:30 min a o štyri sekundy predbehol dovtedajšieho lídra Baukeho Mollemu (Trek-Segafredo). Líder Jumbo-Visma Primož Roglič za ním zaostal o tri sekundy, nezdolali ho ani domáci Mads Pedersen (Trek-Segafredo) či Saganov poľský kolega z tímu Maciej Bodnar, obaja stratili dve sekundy.Holanďanov čas prekonal až najväčší papierový favorit Filippo Ganna. Talian v drese Ineosu sa však z ďalšieho časovkárskeho triumfu netešil. O šesť sekúnd rýchlejší bol Belgičan van Aert z Jumba (15:22 min) a úradujúceho majstra sveta predbehol aj Pogačar (15:24 min). Dvojnásobný obhajca celkového prvenstva tak už v prvej etape ukázal, že prišiel skvele pripravený a brúsi si zuby na víťazný hetrik.Úradujúci majster sveta Ganna povedal, že štartoval skôr, aby sa vyhol dažďu, čo sa mu nepodarilo, a navyše dostal v záverečnom kilometri defekt. "," citoval ho portál cyclingnews.com.V úvodnej časti išiel veľmi dobre ďalší jazdec Jumba Christophe Laporte, ktorý bol dokonca najrýchlejší na medzičase, no 4,5 km pred koncom spadol. Etapové vavríny a s nimi aj prvý žltý dres si nakoniec vybojoval Lampaert, ktorý využil zlepšené podmienky, keď počas jeho jazdy už nepršalo, a v cieli mal čas 15:17 minúty.," povedal pre televízne kamery ešte počas pretekov. Tridsaťjedenročného Belgičana však už nik neprekonal a tak sa tešil z 15. víťazstva v kariére a prvého na Tour.," povedal pre televízne kamery ešte počas pretekov. Tridsaťjedenročného Belgičana však už nik neprekonal a tak sa tešil z 15. víťazstva v kariére a prvého na Tour. "," pridal už po pretekoch víťaz Okolo Slovenska z roku 2019: "."Sobotňajšia druhá etapa z Roskilde do Nyborgu je podľa profilu šitá pre šprintérov, no všetko môže zmeniť záver, v ktorom na pelotón čaká prejazd po dvoch z najdlhších visutých mostov na svete (6,8 km a 6,6 km) ponad Baltické more. Tie končia len tri km pred cieľom a podľa predpovede sa očakáva silný vietor.