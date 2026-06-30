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Lampard bude naďalej trénerom Coventry City, podpísal trojročnú zmluvu
Lampard dotiahol Coventry do play off o účasť v najvyššej anglickej súťaži už vo svojej prvej sezóne, no vtedy jeho zverenci nestačili v semifinále na Sunderland.
Autor TASR
Coventry 30. júna (TASR) - Anglický tréner Frank Lampard bude koučovať futbalistov Coventry City aj naďalej. S nováčikom Premier League podpísal zmluvu do roku 2029. Štyridsaťosemročný bývalý anglický reprezentant je na lavičke „Sky Blues“ od novembra 2024.
Lampard dotiahol Coventry do play off o účasť v najvyššej anglickej súťaži už vo svojej prvej sezóne, no vtedy jeho zverenci nestačili v semifinále na Sunderland. V uplynulom ročníku však Championship ovládol, čím zariadil tímu návrat medzi anglickú elitu po 25 rokoch. Bývalý lodivod Chelsea, Evertonu či Derby zvíťazil v 45 z 82 zápasov na lavičke klubu z West Midlands.
„Som rád, že som podpísal novú zmluvu, je to skutočná česť reprezentovať tento klub. Po neuveriteľnej práci všetkých na postupe a triumfe v Championship bolo dôležité si tento okamih užiť a my sme to ako mesto určite urobili,“ citovala Lamparda po podpise nového kontraktu agentúra DPA. Coventry začne novú sezónu Premier League v piatok 21. augusta proti obhajcom titulu Arsenalu.
Lampard dotiahol Coventry do play off o účasť v najvyššej anglickej súťaži už vo svojej prvej sezóne, no vtedy jeho zverenci nestačili v semifinále na Sunderland. V uplynulom ročníku však Championship ovládol, čím zariadil tímu návrat medzi anglickú elitu po 25 rokoch. Bývalý lodivod Chelsea, Evertonu či Derby zvíťazil v 45 z 82 zápasov na lavičke klubu z West Midlands.
„Som rád, že som podpísal novú zmluvu, je to skutočná česť reprezentovať tento klub. Po neuveriteľnej práci všetkých na postupe a triumfe v Championship bolo dôležité si tento okamih užiť a my sme to ako mesto určite urobili,“ citovala Lamparda po podpise nového kontraktu agentúra DPA. Coventry začne novú sezónu Premier League v piatok 21. augusta proti obhajcom titulu Arsenalu.