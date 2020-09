Lampard čakal od svojich viac, Kloppa potešil debutujúci Alcantara

Londýn 21. septembra (TASR) - Tréner londýnskej Chelsea Frank Lampard očakával, že jeho tím bude v nedeľnom šlágri 2. kola najvyššej anglickej futbalovej súťaže viac vzdorovať FC Liverpool. Úradujúcemu majstrovi podľahli "The Blues" na vlastnom štadióne 0:2, keď oba góly strelil Sadio Mané v priebehu štyroch minút druhého polčasu. Domáci už vtedy hrali bez vylúčeného obrancu Andreasa Christensena, ktorý videl v nadstavenom čase úvodného dejstva červenú kartu.



"Čakal som, že Liverpool viac potrápime. V skutočnosti sme pre súpera nepredstavovali veľkú hrozbu a vylúčenie Christensena prevahu Liverpoolu ešte zvýraznilo," vyhlásil Lampard, ktorého zverenci obsadili v minulej sezóne štvrté miesto v tabuľke Premier League s obrovským 33-bodový mankom na Liverpool. Vedenie londýnskeho klubu s ambíciou atakovať v tomto ročníku vyššie pozície investovalo do nákupu posíl 250 miliónov dolárov. Na Stamford Bridge prišli Hakim Ziyech, Timo Werner, Ben Chilwell, Malang Sarr, Thiago Silva a Kai Havertz, zdá sa však, že Liverpool bude pre Londýnčanov naďalej veľké sústo.



Naznačil to prvý vzájomný súboj, ktorý však ovplyvnilo vylúčenie a najmä obrovská chyba brankára Kepu Arrizabalagu. Jeho zlú rozohrávku zachytil Mané a zvýšil na 2:0 pre hostí. "Nebudem chodiť okolo horúcej kaše, bola to Kepova obrovská chyba. Musí na sebe pracovať, všetci musíme na sebe ešte viac pracovať. Teraz je dôležité, aby dostal podporu od svojich spoluhráčov a verím, že v ďalších zápasoch bude naša opora. Zápas by mal možno iný príbeh, keby chybu neurobil a my by sme premenili penaltu, ale to sú len špekulácie," dodal Lampard.



Štvrťhodinu pred koncom mohla Chelsea aspoň skorigovať, no Jorginhov pokutový kop zlikvidoval brankár Alisson. "Za stavu 2:0 sme mohli pridať ďalšie góly, no nestalo sa a mohli sme za to pykať. Našťastie Ali zlikdoval jedenástku, aj keď si nie som istý, či mala byť. Musím pochváliť hráčov za ich prístup. Pracovali naozaj tvrdo a predviedli výborný kolektívny výkon," tešil sa zo zisku troch bodov tréner Liverpoolu Jürgen Klopp.



Úspešný debut v drese anglického majstra má za sebou španielsky stredopoliar Thiago Alcantara, ktorý prišiel z Bayernu Mníchov. Na trávniku sa objavil od začiatku druhého polčasu namiesto kapitána Jordana Hendersona, ktorý sa sťažoval na zranenie slabín. V priebehu 45 minút rozdal Alcantara 75 presných prihrávok, na túto cifru sa nedostal ani jeden z hráčov Chelsea. "Ukázal, aké sú jeho silné stránky. Napriek tréningovému výpadku podal perfektný výkon. Všetko, čo na ihrisku robil, vyzeralo jednoducho a prirodzene," pochválil Klopp Alcantaru.



Liverpool má po dvoch dueloch na konte plný počet bodov, Chelsea získala tri vďaka výhre 3:1 v Brightone v 1. kole. Na čele neúplnej tabuľky je po nedeli Leicester City o skóre pred ďalšími štyrmi tímami.