Lampard chce pre Chelsea posilu do útoku, Abraham má zranený členok

Londýn 22. januára (TASR) - Do kádra futbalistov anglickej Chelsea Londýn by v januárovom prestupovom období mohol pribudnúť útočník. Vzhľadom na dlhodobé problémy s premieňaním šancí a zranením Tammyho Abrahama v utorkovom súboji proti Arsenalu to vyhlásil kouč "The Blues" Frank Lampard.



Abraham utrpel zranenie členka v závere zápasu, v ktorom Chelsea nevyužila viac ako hodinovú prevahu o jedného hráča a remizovala na Stamford Bridge s Arsenalom Londýn 2:2. Ani po tomto zápase nebol Lampard spokojný s koncovkou. "Potrebujeme viac gólov. V premieňaní šancí sme asi najhorším tímom v lige. Obzeráme sa po vhodnom útočníkovi. Ak nestrelíte viac gólov, nebudete vyhrávať," tvrdí Lampard.



K závažnosti zranenia Abrahama ešte tréner nemal bližšie informácie. Dvadsaťdvaročný mladík po kontakte s reklamným panelom nebol schopný pokračovať v zápase. "Dúfam, že nám nebude dlho chýbať. Ak áno, hráči si budú musieť poradiť aj tak," dodal Lampard. Informáciu priniesla agentúra DPA.