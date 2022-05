Lampard dostal za výroky po liverpoolskom derby pokutu 30.000 libier

Liverpool 31. mája (TASR) - Tréner futbalistov FC Everton Frank Lampard dostal pokutu 30.000 libier. Anglická futbalová asociácia (FA) mu ju udelila za kritiku rozhodcov po liverpoolskom derby.



Lamparda nahnevalo v zápase najmä neodpískanie pokutového kopu po zákroku na Anthonyho Gordona. "Bola to penalta, ale tu ju získať nemôžete. Keby sa to stalo na druhej strane Salahovi, tak to odpískajú. Nechcem tu vytvoriť konflikt, no takáto je realita," pripomína DPA slová Lamprada, ktoré viedli k pokute.



Everton na Anfielde prehral 24. apríla 0:2, no výsledok ho napokon mrzieť nemusí. V konečnej tabuľke sezóny 2021/22 obsadil 16. miesto a zachránil sa.