Lampard nikdy nebude mať potrebu lúčiť sa s fanúšikmi Chelsea

Londýn 27. mája (TASR) - Dočasný tréner futbalistov FC Chelsea Frank Lampard nemá pocit, že by sa mal po skončení sezóny a vypršaní kontraktu s tímom lúčiť. S klubom je podľa neho hlboko spätý a sľúbil, že sa určite v budúcom ročníku objaví na Stamford Bridge, minimálne ako fanúšik.



Lampard zasadol na lavičku "The Blues" už po druhýkrát v kariére v apríli, keď nahradil odvolaného Grahama Pottera. Dlhoročný stredopoliar a trojnásobný šampión Premier League s londýnskym klubom mal iba dočasný status. "Nechcem, aby to znelo, že je to iba banalita, ale keď odchádza tréner, nikdy z toho nie je hurhaj. Jeden deň ste tu a zajtra už nie. Ja nikdy nebudem mať pocit, že sa lúčim s fanúšikmi Chelsea. Mojich 13 rokov hráča a ďalšie obdobie trénera, to všetko je podľa mňa stále tu. Dal som sa na kariéru kouča a môžem pôsobiť kdekoľvek, ale bývam neďaleko a ešte veľakrát prídem na štadión Chelsea," sľúbil Lampard podľa DPA



Chelsea sa v sezóne nedarí, pred posledným zápasom sezóny doma proti Newcastlu jej patrí až 12. miesto. Klub by mal dosiahnuť na najhorší výsledok za uplynulých 30 rokov.