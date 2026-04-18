Lampard priviedol Coventry po 25 rokoch do Premier League: Jedinečné
Naposledy hralo Coventry v najvyššej anglickej súťaži v roku 2001.
Autor TASR
Londýn 18. apríla (TASR) - Futbalisti Coventry City sa po 25 rokoch vrátia do Premier League. Tím trénera Franka Lamparda spečatil postup piatkovou remízou 1:1 na pôde Blackburnu, po ktorej už líder Championship nemôže skončiť v tabuľke horšie ako na druhej priečke.
Coventry potrebovalo na matematickú istotu postupu aspoň bod, v 84. minúte ho vyrovnávajúcim gólom zariadil Bobby Thomas. „Úžasné, úžasné. Nemohol som tomu uveriť, keď to tam padlo. Bola to pre nás neuveriteľná sezóna. Myslím si, že si to zaslúžime,“ povedal pre britské médiá Thomas.
Naposledy hralo Coventry v najvyššej anglickej súťaži v roku 2001. Medzi elitou bol predtým tento tradičný klub nepretržite 34 rokov. Neskôr však prešiel krízou, v roku 2017 dokonca spadol až do štvrtej ligy. Teraz sa však môže tešiť na účasť medzi elitou, ku ktorej mal blízko už v roku 2023, no prehral s Lutonom vo finále play off až po rozstrele.
Do Premier League napokon Coventry priviedol niekdajší anglický reprezentant Lampard, ktorý na post trénera prišiel v novembri 2024. „Títo chlapci dokázali dosiahnuť niečo špeciálne a jedinečné,“ emotívne reagoval bezprostredne po postupe Lampard, bývalý dlhoročný stredopoliar Chelsea. „Je to neuveriteľný moment. Získať bod nebolo jednoduché, ale museli sme to dotiahnuť do konca. Dostať sa hore po 25 rokoch, to je niečo skvelé.“
Coventry chce ešte zabojovať o prvenstvo v Championship, na čele tabuľky má náskok 11 bodov pred druhým Ipswichom, ktorý má však dva zápasy k dobru. Prví dvaja si zaistia priamy postup, tímy na 3. až 6. mieste čaká play off o zostávajúcu miestenku do Premier League. O prienik medzi elitu bojuje aj FC Middlesbrough so slovenským útočníkom Dávidom Strelcom, momentálne mu patrí piata pozícia.
