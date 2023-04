Lampard sa má vrátiť na lavičku Chelsea ako dočasný tréner

Londýn 5. apríla (TASR) - Frank Lampard by sa mal vrátiť na lavičku futbalistov Chelsea FC do konca sezóny ako dočasný tréner. Informovala o tom agentúra AFP. Lampard, ktorého na začiatku ročníka prepustil Everton, trénoval "The Blues" od júla 2019 do januára 2021, kedy ho nahradil Nemec Thomas Tuchel.



Podľa informácií Sky Sports a The Athletic sú Lampard a vedenie klubu v pokročilom štádiu rokovaní a štyridsaťštyriročný Angličan by mohol zasadnúť na lavičku už v sobotňajšom stretnutí na pôde Wolverhamptonu.



Lampard by mal na lavičke nahradiť Grahama Pottera, pod ktorého vedením londýnsky klub zaznamenal nelichotivé výsledky a patrí mu až 11. miesto v Premier League. Lampard sa zúčastnil v utorok na zápase proti Liverpoolu (0:0) a americkí majitelia mu dôverujú, že by mohol dosiahnuť obrat klubu k lepším výsledkom.



Medzi hlavných kandidátov na vymenovanie za nového stáleho kouča patrí bývalý tréner Bayernu Mníchov Julian Nagelsmann a tréner Španielska Luis Enrique.