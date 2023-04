Lampard sa vrátil na lavičku Chelsea, povedie ju do konca sezóny

Londýn 6. apríla (TASR) - Frank Lampard sa vrátil na lavičku futbalistov Chelsea FC, kde bude pôsobiť do konca sezóny ako dočasný tréner. Londýnsky klub o tom informoval vo štvrtok na svojej oficiálnej stránke.



Lampard nahradil Grahama Pottera, pod ktorého vedením klub zaznamenal nelichotivé výsledky a patrí mu až 11. miesto v Premier League. "Sme radi, že môžeme privítať Franka späť na Stamford Bridge. Frank je členom Siene slávy Premier League a legendou tohto klubu. Pokračujeme v dôkladnom a vyčerpávajúcom procese hľadania stáleho hlavného trénera a chceme poskytnúť klubu a našim fanúšikom jasný a stabilný plán do konca sezóny. Chceme mať čo najväčšie šance na úspech a Frank má všetky vlastnosti a kvality, ktoré potrebujeme, aby nás doviedol do cieľa," uviedli vo vyhlásení spolumajitelia klubu Todd Boehly a Behdad Eghbali.



Štyridsaťštyriročný Angličan, ktorého na začiatku ročníka prepustil Everton, trénoval "The Blues" od júla 2019 do januára 2021, kedy ho nahradil Nemec Thomas Tuchel.



Počas aktívnej kariéry strávil v klube dlhých 14 rokov a odohral zaň 648 zápasov, v ktorých strelil 211 gólov a pridal 145 asistencií. Chelsea pomohol k triumfu v Lige majstrov, trom anglickým titulom, štyrom triumfom v Pohári FA, dvom v Ligovom pohári i anglickom Superpohári a raz vyhral aj Európsku ligu.