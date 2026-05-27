Lamparda vyhlásili v Anglicku za Trénera roka, Coventry doviedol do PL
Londýn 27. mája (TASR) - Bývalý anglický futbalový reprezentant Frank Lampard sa stal Trénerom roka v hlasovaní Asociácie ligových trénerov (LMA). Kouč druholigového tímu Coventry City doviedol tím do Premier League.
Zverenci 47-ročného bývalého hráča aj trénera londýnskej Chelsea skončili na čele Championship s náskokom 11 bodov a zabezpečili si návrat do najvyššej súťaže po prvý raz od sezóny 2000/2001. Niekdajší stredopoliar, ktorý v minulosti trénoval aj Derby County či Everton, si prevzal cenu Sira Alexa Fergusona z rúk trénera anglickej reprezentácie Thomasa Tuchela.
Ocenenie pomenované po legendárnom kormidelníkovi Manchestru United sa udeľuje na základe hlasovania trénerov naprieč ligami a zohľadňuje úspech aj dostupné zdroje klubu. Tuchel prečítal list, v ktorom Ferguson podľa BBC uviedol, že Lampardovo Coventry hrá „skvelý futbal s istotou a vierou“.
Medzi ďalšími nominovanými boli Keith Andrews z Brentfordu, Mikel Arteta z Arsenalu, Unai Emery z Aston Villy, Andoni Iraola z Bournemouthu, Pep Guardiola z Manchestru City, Michael Skubala z Lincolnu City a Andy Woodman z Bromley.
Arteta, ktorý priviedol Arsenal k prvému anglickému titulu po 22 rokoch, získal ocenenie pre najlepšieho trénera Premier League, zatiaľ čo Lampard vyhral ekvivalentnú cenu v rámci Championship. Skubala, ktorý ovládol League One s Lincolnom, získal cenu pre tretiu najvyššiu súťaž a Woodman vyhral ocenenie v League Two po tom, čo doviedol Bromley k prvenstvu.
Pre Lamparda ide o najvýznamnejšie individuálne ocenenie v jeho trénerskej kariére. V uplynulej sezóne bolo Coventry pod jeho vedením najproduktívnejším tímom Championship s 97 gólmi v 46 zápasoch. Zároveň malo aj najlepšiu obranu.
