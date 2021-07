Lamper bude v nasledujúcej sezóne hrať za Mountfield HK

Hradec Králové 11. júla (TASR) - Slovenský hokejový útočník Patrik Lamper bude pokračovať v kariére v drese českého Mountfieldu HK. Spolu s ním prišiel do tímu aj Fín Ahti Oksanen.



Dvadsaťosemročný Lamper strávil väčšinu kariéry v rodnej Banskej Bystrici, kde odohral aj dve uplynulé sezóny. Okrem toho si zahral za Slovan Bratislava v KHL. Na konte má aj reprezentačné štarty a predstavil sa na ZOH 2018. Lamper odohral v KHL 53 zápasov a nazbieral 13 bodov (7+6), v najvyššej slovenskej súťaži nastúpil na 428 duelov a pripísal si 157 bodov (65+92). "Patrik je veľmi skúsený, poctivý a pracovitý hráč, ktorý by mal zapadnúť do nášho nového systému a zvýšiť tak konkurenciu v útoku," uviedol na oficiálnej stránke klubu generálny manažér Aleš Kmoníček.



Na deň presne rovnako starý Oksanen hral v nižších zámorských súťažiach, vyskúšal si KHL v drese Jokeritu Helsinki a uplynulú sezónu strávil v najvyššej fínskej lige. V drese KooKoo odoral 55 zápasov a získal 48 bodov (22+26).