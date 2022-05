Lamper zamieril z Banskej Bystrice do HC Košice

Košice 22. mája (TASR) - Slovenský hokejový útočník Patrik Lamper sa stal hráčom HC Košice. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Pre 29-ročného krídelníka pôjde o druhé extraligové pôsobisko mimo materskej Banskej Bystrice. V jej drese získal tri majstrovské tituly. Sezónu 2021/2022 začal v drese Hradca Králové, za ktorý v najvyššej českej súťaži odohral 21 zápasov so ziskom 5 kanadských bodov. Ročník dokončil v Banskej Bystrici, za ktorú nastúpil do 21 zápasov so ziskom 8 bodov (3+5).